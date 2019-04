von Thomas Güntert

Die beste Versicherung ist die, die man nicht braucht

Dagmar Güntert, Pfarrsekretärin in Jestetten. | Bild: Güntert

"Mein Mann ist selbstständig und arbeitet überwiegend für Schweizer Unternehmen. Ich bin mit 50 Stellenprozent in Deutschland angestellt, wo wir auch gesetzlich versichert sind. Aufgrund der Überlastung der deutschen Krankenhäuser, insbesondere im Landkreis Waldshut, leisten wir für unsere Familie eine private Zusatzversicherung für die stationäre Krankenversorgung in der Schweiz. Wir bezahlen für zwei Erwachsene und zwei Kinder jährlich rund 1200 Euro. Das gibt uns ein sicheres Gefühl, auch wenn wir die Versicherung nicht in Anspruch nehmen müssen."

In Büsingen gilt ein Sonderfall

Markus Möll, Bürgermeister in Büsingen. | Bild: Güntert

"Personen, die in Deutschland dem gesetzlichen Krankenversicherungssystem angehören und in Büsingen wohnen, haben aufgrund des Solothurner Abkommens in der Schweiz Anspruch auf eine ambulante und stationäre medizinische Behandlung. Dasselbe gilt für nicht erwerbstätige, anspruchsberechtigte Familienangehörige. Durch das schweizerische Kassenrecht fällt allerdings eine gesetzliche Franchise (eine Selbstbeteiligung deutlich über der früheren Praxisgebühr in Deutschland) beim Arztbesuch an die Schweiz an. Die Behandlungskosten können über die Kassenärztliche Vereinigung (KVG) abgerechnet werden."

Ein Krankenpfleger in der Schweiz nutzt das Grenzgänger-Modell

Daniel Tröndle, Krankenpfleger in Schaffhausen.

"Ich habe mich für das Grenzgänger-Modell entschieden. Wir bezahlen in der Schweiz die Krankenversicherungsprämie und haben in beiden Ländern Anspruch auf Krankenversorgung. Für Zahnbehandlungen und die Krankenversorgung der Kinder haben wir eine Zusatzversicherung abgeschlossen, da diese Leistungen in der Schweiz nicht im Versicherungsschutz beinhaltet sind. Wir gehen in Deutschland zum Hausarzt und sparen die Schweizer Franchise. Bei einem Krankenhausaufenthalt ziehen wir aber die Schweiz vor, weil man dort deutlich bessere Behandlungsmöglichkeiten vorfindet."