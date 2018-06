„Willkommen zu Hause“ steht vor der ehemaligen Fabrikhalle. Auf dem Parkplatz der Schneckenburgstraße 11 in Konstanz und an den Eingängen werden die Besucher persönlich begrüßt. Dass das eine der rund 800 Pfingstgemeinden in Deutschland ist, wird zunächst nicht ersichtlich. Es könnte genauso gut ein Konzertsaal sein. Doch Pfarrer Jan Kohler erklärt, wie die junge australische Kirche durch den gebürtigen Böhringer Freimut Haverkamp und seine Frau Joanna nach Konstanz kam. Sonntag für Sonntag suchen rund 1200 Menschen in den drei Gottesdiensten spirituelle Heimat. Jung ist nicht nur die Kirche; jung sind auch die Besucher, die sich von der fetzigen Musik, den einfachen Lobpreisungen und Glaubenslehren angesprochen fühlen. Wie viele Mitglieder die Kirche hat, kann der Pfarrer nicht sagen. „Niemand muss Mitglied werden“, sagt Jan Kohler. „Niemand muss etwas unterschreiben. Wir finanzieren uns aus Spenden.“ Heute ist die Kirche Eigentümerin der Fabrikhalle. Langfristig werde ein größeres Auditorium benötigt, sagt Kohler.

Vergrößern will sich auch die Freie evangelische Gemeinde (FEG) in der Singener Feldstraße. Seit zweieinhalb Jahren ist Pastor Uwe Mackfeld mit seinen Kirchenvorständen auf der Suche nach einem passenden Gelände für den Bau einer größeren Kirche. Der Schnaidholzsportplatz könnte zur neuen Adresse werden. Im Grundsatz hat der Gemeinderat dem Neubau einer Kirche auf dem Gelände zugestimmt. Doch weil sich das Grundstück auch sehr gut für Mehrfamilienhäuser eignet, sucht die Stadt Alternativen. Das bestätigt Oberbürgermeister Bernd Häusler.

Im Grundsatz ändert das nichts an dem Beschluss der Gemeinde, eine neue Kirche zu bauen, und zwar mit eigenen Mitteln. Wie viel das sein wird, will Uwe Mackfeld noch nicht sagen. Da die FEG nichts aus der Kirchensteuer erhält, müssen die Mitglieder zahlen. „Das läuft mit einer Selbstverpflichtung und mit Hilfe eines Darlehens einer kircheneigenen Bank“, erklärt Mackfeld. Wer sich so fest an seine Kirche bindet, der muss sich hier schon zu Hause fühlen. 120 Mitglieder hat die Gemeinde, doch Sonntag für Sonntag kommen doppelt so viele Menschen zu den Gottesdiensten. Sie erzählen von den charismatischen Predigten ihres Pfarrers und dem tollen Gemeinschaftsgefühl. Jeder kann sich intensiv einbringen. Mackfeld setzt auf eine einfache Sprache, viel Musik und wenig Liturgie. Er will Halt und Orientierung geben. Offensichtlich mit Erfolg, denn die kleine Gemeinde wächst und wächst. Was in einem kleinen Siedlungshaus begann, sprengt längst den Rahmen in dem Wohngebiet.

Was machen die freien Kirchen anders als die Amtskirchen? – Allein in Singen sind in den vergangenen fünf Jahren 1052 Katholiken und 513 Protestanten aus ihren Kirchen ausgetreten. 2014 war für beide Kirchen das schlimmste Jahr. Gründe waren Skandale wie der Größenwahn des Limburger Bischofs Tebartz van Elst, die Missbrauchsfälle und die Steuerpolitik. Doch letztlich haben die beiden großen Kirchen ein Imageproblem. Wie die Sprecherin der evangelischen Landeskirche im Bezirk, Minne Bley (siehe unten), räumt auch der katholische Dekan Matthias Zimmermann ein: „Wir haben Defizite bei der Jugend, die aber trotzdem etwas sucht.

“ Mit den charismatischen Eventgottesdiensten der Freikirchen könne die katholische nicht mithalten. Doch Zimmermann macht auch eine andere Rechnung auf: „Noch haben wir in jedem kleinen Ort Gemeinden mit eigenen Kirchen, in denen Gottesdienste gefeiert werden. Würden wir die zusammenlegen, könnten wir an den Sonntagen auch mehrere Stadthallen füllen.“ Einen weiteren, entscheidenden Unterschied sieht Zimmermann in der sozialen Verantwortung, die die großen Kirchen in der Kinderbetreuung, Altenpflege und Flüchtlingshilfe übernehmen. In diesen Bereichen engagierten sich die Freikirchen nicht. Um das herauszustellen, setzt das Erzbistum neuerdings auf mehr.

Wer kehrt den Amtskirchen den Rücken? Dekan Zimmermann kennt drei Gruppen: die Kirchenfernen, die Selbstständigen und Erfolgreichen, denen die Kirchensteuer zu hoch wird. Schließlich jene, die sich über Vorgänge in der Kirche ärgern. Dass Kirchen wegen der fehlenden Gottesdienstbesucher geschlossen werden müssten, sieht Zimmermann für seinen Bezirk nicht. Das größere Problem sei der Priestermangel. Deshalb wurden Seelsorgeeinheiten gegründet. Überzeugt ist der Dekan davon, dass sich die Volkskirche zur Kirche im Volk wandeln müsse. Nicht die Präsenz in der Fläche sei entscheidend, sondern dass die Glaubensbotschaft die Menschen in der Fläche erreiche.

Das hat die Singener Muslimgemeinde bereits geschafft. Zum Freitagsgebet kommen die Gläubigen aus dem ganzen Hegau. Deshalb hat auch dieser Verein Platzprobleme und will auf städtischem Gelände einen Gemeindesaal bauen. Aus eigenen Mitteln, wie der Vorsitzende Muhammet Topal erklärt. Die Aussichten sind nicht schlecht, nachdem die Stadt einem Pachtvertrag im Grundsatz zugestimmt hat.

Minne Bley (53) ist studierte Slawistin und hat in der tschechischen Hauptstadt Prag als Zeitungsredakteurin gearbeitet. Mit ihrem Mann, einem evangelischen Pfarrer, lebt sie seit 2012 im Hegau, wo sie im evangelischen Kirchenbezirk Konstanz Öffentlichkeitsarbeit macht. Die getaufte Katholikin konvertierte zum Protestantismus.

Frau Bley, die beiden Amtskirchen verlieren seit Jahren Mitglieder, während Freikirchen und andere Glaubensgemeinschaften einen starken Zulauf haben. Woran liegt das?

Die Freikirchen haben oft eine andere Glaubenspraxis. Darin wird die Welt meist nicht in ihrer Komplexität einbezogen, sondern man hält sich lieber an sehr einfache Leitsätze. Diese Glaubensgemeinschaften appellieren stärker an das Gefühl und erheben keinen intellektuellen Anspruch.

Wie muss man sich das konkret vorstellen? Vielleicht können Sie das an einem Beispiel erklären?

Beispielsweise ist der Satz „Jesus liebt Dich“ oft Ersatz für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Glauben. Ganz wichtig ist auch die persönliche Beziehung zu Gott. Es wird viel in Gemeinschaft und für meinen Geschmack etwas flach gebetet, wie zum Beispiel: „Lieber Gott, ich danke Dir für den Schnee.“ Mir persönlich fehlt da manchmal der Tiefgang.

Was ist falsch daran?

Ich weiß nicht, ob da Kategorien von falsch und richtig greifen. Unsere Welt ist nicht so einfach, sondern von vielen Widersprüchen durchsetzt, mit denen sich die Kirche auch auseinander setzen sollte. Das kann man nicht einfach ausblenden. Die evangelische Landeskirche setzt sich stark damit auseinander und übernimmt auch soziale Verantwortung für sozial Schwächere.

Und trotzdem kehren Ihnen die Gläubigen den Rücken.

Ganz so dramatisch sehe ich das nicht. Wir leiden nicht in erster Linie unter den Kirchenaustritten, sondern darunter, dass zu wenige junge Gemeindemitglieder nachkommen.

Woran liegt das?

Viele Pfarrer leisten sehr gute Arbeit, aber wir haben immer noch zu wenig Angebote für die junge Generation. Da sind die Freikirchen oft besser, weil sie einfache Botschaften sehr plakativ und emotional vermitteln und die ganze Familie ansprechen. Da gibt es Gottesdienste mit ausschließlich eingängigen, modernen Liedern, Freizeitveranstaltungen, Events. So wie zum Beispiel auf dem Gottmadinger Herbst- oder Frühjahrsmarkt, wo die Besucher als lebensgroße Kickerfiguren agieren können. Ich meine, dass wir uns von der „Komm-Kirche“ zur „Geh-Kirche“ wandeln müssen. Dass wir also zu den Menschen gehen, um sie in ihrer Lebenssituation stärken zu können.

Gibt es denn da schon Rezepte, um die Menschen zu binden?

In England gibt es die so genannten „fresh expressions“. Da gehen kleine Gruppen von Gläubigen zum Beispiel in soziale Brennpunkte oder Bürohäuser und entwickeln neue Gemeindeformen. Auch wir brauchen Erneuerung. Und so probieren wir hier auch Ähnliches aus, um Menschen in ihrem Alltag zu erreichen.

Sterben die klassischen christlichen Kirchen langsam aus?

Das denke ich nicht. Die christliche Kirche existiert seit über 2000 Jahren. Warum sollte unser Chef seine Kirche sterben lassen?

