Um 6.40 Uhr geht es los. Dann startet am 1. Januar vom Bahnhof Radolfzell der erste gelbe Bus des neuen Verkehrsbetriebs Stadtbus Tuttlingen Klink. „Wir starten pünktlich und planmäßig am 1. Januar mit den neuen Verkehrsbetrieben“, sagt Ralf Bendl, Leiter des Amts für Nahverkehr und Straßen. Bis Jahresende 2019 bedient noch die Südbadenbus GmbH den Regionalbusverkehr im Landkreis Konstanz. Ab Neujahr übernimmt für die Bereiche Radolfzell, Engen und Singen die Stadtbus Tuttlingen Klink GmbH Kursfahrten, für den Raum Stockach die Behringer GmbH Verkehrsbetriebe aus dem Klettgau. Die Bedarfslinien (Ruftaxi und – Bus) ist die Firma Fecht/Schmidbauer unterwegs.

So sieht der Innenraum der Busse aus: blaue Sitze mit hohen Rückenlehnen und ein gelber, rutschfester Fußboden. | Bild: Steinert, Kerstin

Moderne Motorentechnik spart Sprit ein

Auffällig orange und gelb sind die nagelneuen Busse – fast Postgelb. „Aber nur fast“, wie Bendl betont und lacht. Der Kreistag habe sich für diese Farbe entschieden. Außerdem habe der Kreistag darauf geachtet, dass „die Busse umweltfreundlich, behindertengerecht und modern sind“, sagt Ralf Bendl, „Wir haben hohe Qualitätsansprüche an die Unternehmen und Busse.“ Insgesamt 63 Busse plus neun Kleinbusse werden ab 2020 durch den Landkreis Konstanz fahren. Alle haben Euro-6-Norm. Dadurch seien die Busse besonders umweltfreundlich. „Die eingebaute Motorentechnik macht das Fahrzeug klimafreundlich“, sagt Hubert Behringer, Inhaber und Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Behringer. Ein intelligentes Getriebe optimiere den Spritverbrauch. „Unsere Busse brauchen auf 100 Kilometer so nur 30 Liter Diesel“, erklärt Behringer.

Ein geringerer Spritverbrauch ist auch nötig. Immerhin wollen sollen die Busse jährlich 5,7 Millionen Kilometer durch den Landkreis kurven – eine Million mehr Kilometer als im Vorjahr. „Wir haben unser Angebot erweitert. Wir fahren deutlich mehr in den Abendstunden und am Wochenende“, erklärt Bendl. Auch die Randgebiete seien besser angebunden.

Künftig kann man sich mit einer elektronischen Fahrkarte beim Einsteigen anmelden. | Bild: Steinert, Kerstin

Umbauarbeiten am Singener Bahnhof beeinträchtig Fahrplan

Einen Wermutstropfen muss Bendl dennoch eingestehen. „Die Umbauarbeiten auf der Baustelle am Singener Bahnhof hat Auswirkungen auf den Regionalbusverkehr“, sagt Bendl. Die Fahrgäste müssten dort leider bis Oktober 2020 mit Verzögerungen im Fahrplan und Ersatzhaltestellen bei Maggi rechnen. Acht Buslinien seien von der Baustelle betroffen.

Umstellen müssen sich auch viele Kinder und Jugendliche, die mit Schulbussen zum Unterricht unterwegs sind. „Wir haben die direkten Schulbusverbindungen abgeschafft und dafür in den ÖPNV ingriert“, sagt Bendl. Das bedeute, dass die Schüler nicht mehr wie gewohnt in einem seperaten Bus morgens fahren, sondern mit regulären Linien. „Auch andere Fahrgäste können den Bus dann benutzen“, sagt Bendl. Natürlich habe man auch bedacht, dass die Busse morgens sehr voll seien. „Die Taktung der entsprechenden Verbindungen ist dichter“, erklärt Bendl. Auch Gelenkbusse, die deutlich mehr Fahrgäste aufnahmen können, würden eingesetzt.

Neue Nummer und alte Fahrziele Stockach In Stockach bedient ab Januar das Unternehmen Behringer die Region. Alle Busse, die im Stockacher Umfeld zukünftig fahren, werden unter den Nummer 100 bis 106 gelistet. Die bisherige Linie 1000 (Stockach – Mühlingen – Hecheln), wird zur 100. Schüler, die bisher die 7393 beziehungsweise 7393.1 genommen haben (Stockach – Hohenfels – Stockach) müssen jetzt die Linie 101 benutzen. Wer bisher mit dem 7365 (Heudorf – Eigeltingen) unterwegs war, fährt jetzt mit der 102. Mit dem Schnellbus von Stockach nach Tuttlingen geht es jetzt nicht mehr der 7375A, sondern mit der 103. Die neue 104 löst die 7375B (Heudorf – Ratihaslach – Stockach) ab. von Stockach über Bodman-Ludwigshafen nach Stahringen können Fahrgäste mit der 105 fahren, statt wie bisher mit der 7375C. Ebenfalls neu merken muss man sich die neue Linie 106. Sie ersetzt die 7369 (Wahlwies – Bodman-Ludwigshafen). Der Schülerverkehr Heudorf – Eigeltingen/Engen, bisher bedient durch die Linie 7365, wird übernommen von der 102s. Radolfzell In Radolfzell wird im neuen Jahr die Firma Klink ihre Fahrdienste zur Verfügung stellen. Auch hier wechseln die Linien-Nummern. Alle Busse hier befinden sich im 200-Bereich. Aus der Hörilinie 7368 (Radolfzell – Gaienhofen – Öhningen – Stein am Rhein/CH) wird die Nummer 200. Die Linie 201 ist momentan noch die 7367 (Radolfzell – Moos -Schiene – Öhningen). Der Bus 7374 zwischen Radolfzell und Steißlingen wird zur 202. Von Singen über das EKZ nach Radolfzell gelangt man bisher mit dem Bus 7350. Ab Januar ist es die Linie 205. Der Schülerverkehr von der Höri nach Radolfzell und Rielasingen wird bald mit der Linie 200s bedient. Bisher fahren die Schüler mit der Linie 7368. Konstanz Auch die Busse nach Konstanz sind neu benannt. Nach Konstanz über Allensbach, Langenrain und Dettingen konnte man bisher mit den Linien 7354, 7370 und 7371 fahren. Jetzt muss man die Linie 203 nutzen. Mit dem Bus 204 gelangt man von der Insel Reichenau, Reichenau Bahnhof, Reichenau Waldsiedlung nach Konstanz. Schüler, die bisher mit der Linie 7354 oder 7370 (Konstanz – Allensbach) gefahren sind, müssen künftig in den Bus mit der Nummer 203s einsteigen. Engen Die neuen Buslinien die von und nach Engen bringen, beginnen alle mit 30. Wer vin Singen über Hilzingen nach Tengen möchte, hat bisher die Linie 7353 benutzt. Jetzt sollte man in die 300 einsteigen. Die 7360 (Engen – Tengen – Weichs am Randen) wird ersetzt durch die 301. Die 302 (ehemals 7352) verkehrt ab Januar zwischen Singen, Hilzingen und Engen. Die Verbindung 7366 (Engen – Aach – Eigeltingen) erhält die Nummer 303. Die 304 fährt von Engen über Bargen und Stetten nach Engen zurück. Bisher ist diese Route die Nummer 2 gefahren. Die Nummer 4 (Engen – Bittelbrunn) gibt es auch nicht mehr. Sie heißt jetzt 305. Die Schullinie 7352/7390 (Engen – Mühlhausen-Ehingen – Schlatt) fährt jetzt unter der Nummer 306. Von Engen nach Biesendorf fährt bis Jahresende noch der Bus 3. Ab Januar ist es die Linie 307. Die Linie 1+5 (Engen Bahnhof – Maierhalde – Vögtleshalde – Engen Bahnhof) wird ersetzt durch den Bus 308. Singen Auch in Singen ändern sich die Nummern. Hier fährt die Verkehrsbetriebe Klinik mit 400-Nummern. Die Linie 7364 (Singen – Volkertshausen – Eigeltingen – Orsingen-Nenzingen – Stockach) ist bald 400. Mit dem Bus 7363 kommen Fahrgäste bisher von Singen, über Steißlingen, Orsingen-Nenzingen nach Wahlwies. Die neue Linie verkehrt unter der 401. Der Bus 7362 (Singen – Rielasingen-Worblingen – Moos – Höri) wird unbenannt in 402. Auch die Linie 7351 (Singen – Gottmadingen – Gailingen – Büsingen) erhält eine neue Nummer: 403. Wer mit den Bus 7351 (Singen – Gottmadingen – Hilzingen – Riedheim) unterwegs ist, sollte sich künftig die 404 merken.

Hubert Behringer, Geschäftsführer und Inhaber der Behringer GmbH Verkehrsbetriebe, zeigt stolz einen seiner neuen Regionalbusse. | Bild: Steinert, Kerstin

Schulbusse werden in ÖPNV integriert

Der Vorteil für die Schüler: Sie dürfen ab 2020 auch mit anderen Bussen fahren. Bisher dürften sie mit einer Schülerkarte nur die Busse benutzen, die sie zur Schule bringen. Fällt zum Beispiel die letzte Schulstunde aus, könne der Schüler auch mit einem anderen Bus nach Hause fahren und müsste nicht auf den Schulbus warten. Diese Entscheidung habe man aber auch aus wirtschaftlichen Gründen gefällt: „Ein Schulbus, der nur ein oder zwei Mal am tag fährt, steht den Rest des Tages nur nutzlos herum“, erklärt Boris Neugebauer, Leiter des Ordnungsdezernats beim Landratsamt Konstanz.

Fundbüro Turnbeutel, Schlüssel oder Regenschirm- immer Bus bleibt öfter etwas liegen. Fundsachen werden in der Regel dann im Fundbüro oder den Geschäftsstellen der jeweiligen Verkehrsbetriebe aufbewahrt. Auch die Behringer GmbH Verkehrsbetriebe aus dem Klettgau handhaben das so. Aber keine Sorge: Fahrgäste müssen für Fundsachen nicht in den Klettgau fahren. Eine Geschäftsstelle (Im Eschle 17) inklusive Fundbüro wird es ab Januar in Stockach geben. Auch die Stadtbus Tuttlingen Klink GmbH wird sich eine Geschäftsstelle in Moos einrichten. In der Gewerbestraße 3 können ab 2020 Fahrgäste Fundsachen abholen.

Doch keine Entscheidung, die der Kreistag im Bezug auf den Busverkehr gefällt habe, sei in Stein gemeißelt: „Da wir die Auftraggeber für den Regionalbusverkehr sind, können wir auch Änderungen verlassen, wenn wir merken, dass es irgendwo hapert“, sagt Neugebauer. Fragen, Anregungen und Beschwerden aus der Bevölkerung werden gerne vom Landratsamt angenommen. Extra dafür habe man eine E-Mail-Adresse (regionalbus-konstanz@lrakn.de) und eine Hotline (07531/800 1 800) eingerichtet.

Tarife der VHB gelten weiter

Eine der häufigsten Fragen der Fahrgäste dort sei: Gilt meine Abo-Karte des Verkehrsverbundes Hegau-Bodensee im neuen Jahr noch? „Ja, das tut sie“, beruhigt Bendl alle. Alle Fahrkarten seien weiterhin ganz normal gültig. Auch die Preise für die Fahrkarten seien unverändert.

Ändern werde sich dafür bald die Möglichkeit der Zahlungsmethode im Bus. Bald schon soll man auch mit EC-Karten oder Smartphones mit NFC-Chips beim Busfahrer bezahlen können. „Aber diese Technik befindet sich noch in der Testphase“, sagt Bendl.