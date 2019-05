Victor Schellinger, früherer Schulamtsdirektor am Staatlichen Schulamt Konstanz, ist überraschend im Alter von 66 Jahren gestorben. Wie seine Familie auf Nachfrage mitteilt, erlitt er in seinem Haus in Sauldorf bei einem Unfall schwere Verletzungen, denen er im Krankenhaus Ravensburg erlag.

Die Renovierung seines historischen Hauses, das früher zum Kloster Petershausen in Konstanz gehörte, war sein größtes Ruhestandsprojekt. Der größte Teil der Arbeiten sei abgeschlossen gewesen, sagen Schellingers Witwe Heidi und Sohn Alexander. Bei Feinarbeiten habe sich der Unfall ereignet.

Der Reformpädagoge Victor Schellinger war 45 Jahre im Schuldienst und hat nach mehreren beruflichen Stationen am Konstanzer Schulamt zuletzt maßgeblich an der Einführung der Gemeinschaftsschule mitgewirkt. Dabei seien ihm nach Angaben der Hinterbliebenen seine guten Verbindungen zu den Kommunen nützlich gewesen. Des Weiteren war ihm die Montessori-Pädagogik ebenso ein Herzensanliegen wie der Einsatz für die Zusammenarbeit von Pädagogen über Landesgrenzen hinweg.

Auch im Ruhestand setzte sich Victor Schellinger für andere Pädagogen ein, beispielsweise als Mentor an einzelnen Schulen. Sein Engagement für die Kirchengemeinde Sauldorf und die Anfänge als Sänger im Beuroner Chor wurden durch den tödlichen Unfall von Victor Schellinger jäh beendet.

Victor Schellinger hinterlässt seine Frau Heidi und vier Söhne, das fünfte Enkelkind ist unterwegs.