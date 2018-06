Für den Vorsitzenden des Hegau-Geschichtsvereins, Wolfgang Kramer (63), sollten Grabstätten verstärkt den Status von Denkmälern erhalten

Herr Kramer, bisher ist die Erhaltung von Gräbern Sache der Angehörigen. Warum sollen die Gemeinden in bestimmten Fällen die Grabstättenerhaltung übernehmen?

Zunächst ist dafür die Voraussetzug gegeben: Durch die neuen Bestattungsformen gibt es auf den Friedhöfen wieder Platz – teilweise droht ihnen sogar die Verödung. Außerdem ist ein Friedhof eine Stätte der Erinnerung und der Begegnung. Die Gemeinde leistet also mit einer Abkehr von der rein betriebswirtschaftlichen Betrachtung etwas für die Bürger. Und bei Künstlergräbern oder Gräbern von Persönlichkeiten mit ortsgeschichtlicher Bedeutung spricht das kulturtouristische Interesse für die Erhaltung.

Was kostet das?

Das sind meist keine großen Beträge. Ich empfehle den Gemeinden die Auflistung der in Frage kommenden Grabstätten und Grabmälern für die Kooperation mit der Denkmalpflege. So können die Gemeinden bei Restaurierungen an Zuschüsse kommen.

Warum kann die Aufgabe nicht von Fördervereinen übernommen werden? Vielfach gibt es sich ja – wie etwa im Fall von Otto Dix.

Das können sie. Und auch anderes ist vorstellbar – zum Beispiel Patenschaften durch Privatpersonen. Man kann beispielsweise die lebenslange Grabpflege auf eigene Kosten zusichern, wofür als Gegenleistung der Pate dann in dem von ihm betreuten Grab urnenbestattet wird. Denkbar sind außerdem Ehrenhaine: Dabei werden abgeräumte Grabsteine von aufgelösten Grabstätten zusammengestellt.

Eine Gedenktafel wie im Fall von Erich Heckel ist auch in Ordnung?

Durchaus. Es geht darum, das Verständnis für Sepulkralkultur zu wecken. Friedhöfe in Bayern, Österreich oder auch den Konstanzer Friedhof kann man da zum Vorbild nehmen.

Mal eine ganz andere Frage: Was halten Sie von Berufsvermerken auf Grabsteinen – wie zum Beispiel Oberregierungsrat a.D.?

Warum nicht? Das dient für Friedhofsbesucher als Hinweis für die Einordnung und zeigt die Identifikation des Verstorbenen mit dem Beruf.

Und was soll auf Ihrem Grabstein stehen?

Das weiß ich noch nicht so genau. Aber es ist schon denkbar, dass ich auf den Titel als Kreisarchivdirektor Wert lege.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein