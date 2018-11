Die Stadt Singen sieht sich nicht in der Lage, einen befürchteten Finanzierungsengpass des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz (GLKN) mit kapitalstärkenden Maßnahmen in Millionenhöhe abzuwenden. Dies ist das Ergebnis einer nicht-öffentlichen Debatte in der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses. Wie die Stadt Singen in einer Mitteilung darüber schreibt, stünden die Ausschussmitglieder aber einhellig zu ihrer Verantwortung gegenüber dem Gesundheitsverbund und dem Singener Klinikum. Die Fördergesellschaft des Hegau-Bodensee-Klinikums Singen ist mit 24 Prozent am Gesundheitsverbund beteiligt.

Kreis Konstanz Kassenforderungen bringen Kliniken in Not Das könnte Sie auch interessieren

Auslöser des Finanzengpasses in noch nicht genau genannter Höhe ist ein Urteil des Bundessozialgerichts zum Recht der Kassen, unter bestimmten Umständen eine Vergütung zu kürzen. In der Folge änderte der Gesetzgeber die Verjährungsfristen für Nachforderungen von Krankenkassen. In der Mitteilung der Stadt Singen heißt es, "dass die finanziellen Auswirkungen der neuen Rechtsprechung noch lange nicht klar seien".

Die Krankenkassen hatten angesichts der absehbaren Einschränkung der Verjährungsfrist mit Klagen vor Sozialgerichten reagiert. Allein 300 seien in der Woche bis zum 9. November, als die Neuregelung in Kraft trat, beim Sozialgericht Konstanz eingegangen, erläuterte Gerichtssprecherin Meike Ebert (SÜDKURIER vom 17. November). Durch diese Klagen mit einem jeweiligen Streitwert im drei- bis vierstelligen Bereich wollen sich die Kassen Forderungen aus Falschabrechnungen sichern, bevor sie durch die Änderung der Verjährungsfrist verfallen. Die Kassen verrechnen aber auch strittige Rückforderungen mit unstrittigen aktuellen Rechnungen der Krankenhäuser und zahlen diesen im November weniger Geld.

Singen schlägt Unterstützung durch alle Kreisgemeinden vor

Zu kapitalstärkenden Maßnahmen in Millionenhöhe heißt es in der Mitteilung: "Einig ist man sich in dem Gremium, dass diese seitens der Stadt Singen nicht akzeptabel und auch bei der gegenwärtigen Finanzsituation der Stadt gar nicht darstellbar seien. Finanziell unterstützende Maßnahmen müssten über die Kreisumlage bestritten werden, an der auch die Stadt Singen in hohem Maße beteiligt ist." Die Kreisumlage bezeichnet jenen Betrag, den die Kommunen an den Haushalt des Landkreises abführen.

Externer Fachmann soll Strukturen im Gesundheitsverbund untersuchen

Die Singener Ausschussmitglieder fordern einen externen Experten, der zuerst einmal die Gründe für den Liquiditätsengpass aufarbeite und dann die internen Prozessstrukturen des Gesundheitsverbundes untersuchen und analysieren solle, um damit Verbesserungen in der Geschäftsführung des Verbundes zu erreichen. „Wir brauchen Sachverstand von außen, der das Controlling verbessert und der beispielsweise ein Berichtssystem implementiert, welches Fehler rechtzeitig aufdeckt und damit schnelles Handeln ermöglicht“, war laut der Mitteilung die einhellige Meinung der Ausschussmitglieder. Die Verbesserung der Prozesse im Gesundheitsverbund, beispielsweise bei der Abrechnung von medizinischen Leistungen, sei wichtig, damit zukünftig Liquiditätsengpässe vermieden werden können.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein