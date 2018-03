Kreis Konstanz Feuerwehrleute applaudieren Helmut Richter mehrere Minuten lang

Helmut Richter stand 15 Jahre lang an der Spitze des Kreisfeuerwehrverbands. Bei der Delegiertenversammlung erhielt Richter für seine Verdienste die goldene Ehrenmedaille des Landesverbands. Die Delegierten erhoben sich und applaudierten minutenlang. Richters Nachfolger ist Stefan Kienzler.

Der angekündigte Wechsel an der Spitze des Kreisfeuerwehrverbands (KFV) Konstanz ist vollzogen. Helmut Richter (Radolfzell) hat sein Amt nach 15 Jahren unter vielen Lobeshymnen und anhaltendem Beifall abgegeben. Die 163 Delegierten der Wehren im Kreis in der Eichendorffhalle in Gottmadingen haben Stefan Kienzler, Kommandant der Gottmadinger Wehr, mit 148 Stimmen zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Es waren emotionale Augenblicke in der Eichendorffhalle, als Frank Knödler (Stuttgart), Präsident des Landesfeuerwehrverbands (LFV), Richter ans Rednerpult zitierte: "Wir sind mit den Ehrungen noch nicht fertig." Er überreichte dem ausscheidenden Vorsitzenden die goldene Ehrenmedaille des Landesverbands. Alle im Saal standen auf und applaudierten minutenlang. Kienzler, der neue Chef beim KFV, brachte seinem Vorgänger zum Abschied ein besonderes Geschenk mit: Ferien in einem Motorradhotel in Südtirol mit ein wenig Spritgeld.

Die Grußworte der Redner konzentrierten sich natürlich auf Richters Verdienste um das Feuerwehrwesen im Landkreis Konstanz und darüber hinaus. Knödler charakterisierte den Radolfzeller als konstruktiven, kritischen Zeitgeist. "Wir kennen Helmut Richter als überzeugten, feurigen Feuerwehrmann. Er ist ein ausgewiesener Kenner der Materie", sagte Landratsstellvertreter Artur Ostermaier. Richter habe über den Tag hinaus gedacht. Vor allem habe er die Vision eines Feuerwehr-Servicecenters im Landkreis schon 2014 entwickelt. Ostermaier: "Diese Vision ist mittlerweile ein zentrales Thema auf Kreisebene." Nicht ganz verschweigen wollte der Kreisrat die vergangenen Spannungen zwischen Landratsamt und KFV, ohne jedoch noch einmal ins Detail zu gehen: "Sie waren teils belastend. Wir hatten schwierige Sitzungen. Wichtig ist: Das Kapitel ist abgeschlossen. Wir alle sollten mit Zuversicht nach vorne schauen."

Kreisbrandmeister Carsten Sorg bemerkte dazu: "Das Gesamtgebilde Feuerwehr ist nur dann stark, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen." Jetzt stünden wichtige Aufgaben an. Dringende Investitionen müssten auf den Weg gebracht werden. Die geplante Atemschutz-Übungsstrecke in Rielasingen-Worblingen soll vorangetrieben werden, sobald das Grundstück von der Bahn gekauft ist. Das Landratsamt habe den Auftrag, Baukosten, Personal und laufende Kosten zu prüfen.

In der zweiten Jahreshälfte soll darüber informiert werden. Er kündigte an, dass die digitale Alarmierung 2019 umgesetzt, danach zeitnah die Technik in der integrierten Leitstelle in Radolfzell ertüchtigt werden soll. Was die Zuschüsse betrifft, sei 2017 ein sehr gutes Jahr gewesen. Über 900 000 Euro seien dem Landkreis Konstanz zugeteilt worden. Sodass nur noch eine Fördermaßnahme ins Jahr 2018 übernommen werden musste. Die Kehrseite: Von 14 Zuschussanträgen könnten in diesem Jahr laut Sorg somit nur die Hälfte beschieden werden. Richter wünschte sich bei diesem Thema mehr Offenheit: "Wir brauchen Planungssicherheit. Wir als Verband müssen doch wissen, was fehlt."

Spannend war der Augenblick, als Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger in seiner Funktion als Wahlleiter ans Pult trat und das Ergebnis bekanntgab. Für Kienzler war es ein besonderer Moment bei seinem Heimspiel in der Eichendorffhalle. Auch seine Antrittsrede war mit viel Lob für seinen Vorgänger gespickt. Ohne Richter und dessen Visionen wäre das Feuerwehrwesen im Kreis heute nicht so weit. Er hoffe, dass Feuerwehr, Kommunen, Kreisbrandmeister und Kreistag den eingeschlagenen Weg fortführten.

Eine der für ihn wichtigen Aufgaben: Den Nachwuchs sichern, damit die Wehren gut aufgestellt sind. Kienzler: "Wir müssen uns dem demografischen Wandel stellen." Hierzu hatte der bisherige Amtsinhaber zuvor bemerkt, dass heute über 500 Feuerwehrangehörige weniger Dienst tun würden als noch 1990. "Das ist eine Zahl, die man beobachten muss." Im gleichen Zeitraum habe sich die Zahl der Jugendlichen in den Wehren dagegen fast verdoppelt.