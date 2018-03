Konstanz Feuerwehr rüstet sich für die Zukunft

Der Konstanzer Kreistag unterstützt Pläne zur Einrichtung eines Feuerwehrservicezentrums.

Angefangen hat alles mit einer akuten Notlage. Der Landkreis muss zügig eine Anlage bauen lassen, in der die freiwilligen Feuerwehren der 25 Städte und Gemeinden den Einsatz mit Atemschutzausrüstung üben können. Die alte Übungsstrecke in Radolfzell genügte nicht mehr den Ansprüchen. Sie wurde geschlossen. 1,2 Millionen Euro soll eine neue Brandsimulationsanlage kosten, 900 000 Euro könnte der Kreis im Haushalt 2019 bereitstellen. Doch dann zeigte sich bei der weiteren Erörterung des Themas, "mit der Atemschutzübungsstrecke ist es nicht getan", wie Landrat Frank Hämmerle in der jüngsten Sitzung des Kreistags erinnerte.

Denn es gibt weitere Dienstleistungsbereiche, die man bei dieser Gelegenheit zusammenlegen könnte, um das ehrenamtlich getragene Feuerwehrsystem fit für die Zukunft zu machen. Wünschenswert wäre zum Beispiel eine zentrale Werkstatt, in der nicht nur die Atemschutzausrüstungen, sondern auch anderes wichtiges Einsatzzubehör gepflegt und gewartet werden können. Dazu kommt der Vorschlag, Übungsflächen und -objekte für Sonderausbildungen einzurichten, für Verkehrsunfallrettung, für Hoch- und Tiefbauunfälle und für Gefahrguteinsätze. Im Feuerwehrservicezentrum könnten auch das Katastrophenschutzlager sowie die Zentrale des Führungsstabes Platz finden. Der Kreistag unterstützt diese Überlegungen für die Einrichtung eines Feuerwehrservicezentrums am Standort Rielasingen-Worblingen und gab grünes Licht für entsprechende Planungen. In der zweiten Jahreshälfte sollen erste Vorschläge vorgelegt werden.

Nach Einschätzung des CDU-Fraktionsvorsitzenden Uli Burchardt braucht es nun fachliche Expertise, um ein Konzept zu erarbeiten, das für alle passt. Artur Ostermaier, Sprecher der Freien Wähler, gab zu bedenken, ein Servicezentrum sei viel teurer als die Brandsimulationsanlage. Sicher scheint: In einem Feuerwehrservicezentrum muss auch hauptamtliches Personal eingesetzt werden. Birgit Homburger (FDP) merkte an, der Bau der Atemschutzstrecke dürfe sich nicht verzögern.