von Susanne Schön

Wie wichtig auch die Kameraden sind, die aus Altersgründen aus dem aktiven Dienst in den Feuerwehren ausgeschieden sind, konnte man beim Kreiskameradschaftstreffen der Feuerwehr-Senioren in der Gailinger Hochrheinhalle erleben. Wie aktiv die Gailinger Altersabteilung ist, bewies diese als singender Höhepunkt am Ende der Veranstaltung. Dabei hatten die 26 Männer Lieder aus dem Themenfeld Feuerwehr ebenso im Gepäck wie Lieder über Wein und Gailingen. Denn auf der Rheinhalde wachsen Reben und dank deren Trauben gibt es einen feinen Wein aus Gailingen.

Weiteres Berichtenswertes hatte Bürgermeister Thomas Auer für die Zuhörer. Er anerkannte die Leistungen der Feuerwehrangehörigen und versprach ihnen Unterstützung und Wertschätzung ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Er lobte auch die Zusammenarbeit über die Grenze hinweg mit den Schweizer Kameraden aus Diessenhofen. Gerne griff er die Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportwagens (MTW) vom Kommandant Jürgen Ruh auf. Lange warte man schon auf Zuschüsse vom Landkreis. Jetzt werde es wirklich allerhöchste Zeit und notfalls werde der MTW auch ohne Zuschüsse beschafft. Erstaunlich, was so alles in einen Mannschaftstransportwagen passt. Das bewies die Feuerwehr bei einem kleinen Auftritt. Ebenso zeigte sie, wie die Welt aussehen könnte, wenn nicht mehr Menschen in der Feuerwehr arbeiten, sondern man beim Melden eines Brandes zu einem automatischen Anrufbeantworter gelangt. Wie gut die Zusammenarbeit der Feuerwehr mit den örtlichen Vereinen ist, bewiesen die Auftritte von Musikverein und der Garde der Eichelklauber.

Stabile Zahlen bei Mitgliedern

Einen Einblick in sein Wirken gab Obmann Werner Schellhammer. Aktiv sind die Mitglieder der Altersabteilungen in ihren Wehren und ebenso im Kreis. Interessiert besuchten sie Fortbildungen, Sitzungen und Veranstaltungen des Kreisfeuerwehrverbands (KFV). Dessen Vorsitzender Stefan Kienzler gab einen Einblick, was die 5125 Mitglieder des KFV bewegt. Er freute sich über stabile Zahlen bei den Aktiven und steigende bei den Jugendfeuerwehren. 3471 Einsätze habe es im Kreis gegeben. Die meisten in den Städten und fast die Hälfte betrafen Technische Hilfeleistung. Kienzler lobte ebenso die gute Zusammenarbeit von Kreisfeuerwehrverband, Kreisbrandmeister, Landratsamt und Feuerwehren wie der stellvertretende Kreisbrandmeister Stefan Hartmann. Dieser wies auch auf das Programm 65plus hin (siehe Infokasten).

Mit ihrem Interesse sowohl an den informativen Teil als auch an dem Unterhaltungsteil bewiesen hunderte Feuerwehrsenioren, dass sie nicht nur die Kameradschaft pflegen, sondern auch gerne aktiv am Leben der Feuerwehr teilnehmen. Zudem wurde der Nachmittag traditionell genutzt, um die Kameradschaft auch wehrübergreifend zu pflegen. Treuer Besucher des Kreiskameradschaftstreffen ist der Ehrenpräsident des Deutschen Feuerwehrverbands, Gerald Schäuble. Zudem stand Ehrenbürger Leo Schreiber im Mittelpunkt, er feierte in diesem Jahr seinen 90sten Geburtstag und ist auch bei der Altersabteilung aktiv.