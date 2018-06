Kreis Konstanz Felchenzucht-Planer machen ernst: Vor den Sommerferien wollen sie Antrag für Netzgehege einreichen

Die Genossenschaft Regio-Bodenseefisch will bis Juli beantragen, vor Wallhausen und Dingelsdorf Netzgehege im See zu installieren. Der politische Widerstand dagegen wächst. Jetzt kritisiert auch der Verband der Motorbootfahrer die Pläne für die Massenfischhaltung.

Die Fischereigenossenschaft Regio-Bodenseefisch will noch vor den Sommerferien einen Antrag auf Genehmigung einer Felchenzucht in Netzgehegen im Bodensee stellen. Das sagte gestern Genossenschaftsvorsitzender Martin Meichle auf Anfrage. Eine norwegische Spezialfirma erarbeite Pläne, die hoffentlich bis Juli vorlägen. Die Genossenschaft plant im See vor Wallhausen und Dingelsdorf zwölf Gehege von jeweils 20 Metern Durchmesser und 40 Metern Tiefe. Das ganze soll als Versuchsprojekt angelegt werden, so Meichle: Wissenschaftler sollen begleitend untersuchen, ob die Gehege dem See ökologisch schaden.

Zur eh schon breiten Front der Gegner von Felchenzucht in Netzgehegen gesellt sich nun auch der Internationale Motorbootverband. Er positionierte sich bei einer Delegiertenversammlung auf der Insel Reichenau gegen die Netzgehege. Er vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von rund 3600 Bootsfahrern. Im "hochsensiblen Trinkwasserspeicher Bodensee" gebe es keinen Platz für solch "riesige Netzzylinder", heißt es in einer Presseerklärung des Verbandes. Zudem bedeuteten Aquakulturen weitere Absperrungen zulasten von Booten aller Art. Und was sei mit den Ausscheidungen der Tiere, die auf engem Raum konzentriert würden? Die Konstanzer Kreistagsfraktion der Grünen meint in einem offenen Brief: Die großen Mengen an Futter und Kot auf kleinem Raum "führen zu einer Verschlechterung der Gewässerqualität". Experten warnten vor Krankheiten und davor, dass die Felchen ihren Status als reiner Wildfisch verlieren könnten. "Nicht absehbar ist auch eine mögliche Verbreitung von Krankheitserregern." Der Bodensee als Trinkwasserspeicher für Millionen Menschen "eignet sich definitiv nicht für Experimente mit ungewissem Ausgang". Die beabsichtigte "kurze Entfernung zum Fassungsbereich der Bodenseewasserversorgung ist unverantwortlich." Die Genossenschaft wolle die Genehmigung "unter dem Deckmäntelchen eines auf zwei Jahre angelegten Pilotprojekts" erhalten.

Das Institut für Seenforschung Langenargen und der Fischgesundheitsdienst Aulendorf würden das Projekt begleiten, also "unabhängige Stellen des Landes", entgegnet Meichle. Würden schädliche Effekte auf die Umwelt festgestellt, "dann ist das Thema gestorben", verspricht er, das Netzgehege-Projekt in diesem Fall einzustampfen. "Das ist jetzt unser wirtschaftliches Risiko." Man wolle die Fische impfen – so wie bei einer Anlage in Finnland, mit der man sich befasst habe und die ohne Medikamente auskomme. Eine Genehmigung würde auch ein Medikamenten-Verbot enthalten, ist sich Meichle sicher. Er schätze, dass Gehege und Absperrungen rund 8000 Quadratmeter einnähmen: "Das sind zwei Fußballfelder." Das schränke Bootsfahrer nicht nennenswert ein.

