von SK

Mehrere Personen im Landkreis Konstanz wurden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr von falschen Polizeibeamten angerufen. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums wollten die Betrüger die zumeist älteren Angerufenen verunsichern und zur Aushändigung von Geld und Wertgegenständen bewegen. Sie behaupteten, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und die Wohnungen der Angerufenen auch gefährdet wären. In allen bislang der Polizei bekannten Fällen wurden die betrügerischen Absichten durchschaut und die Gespräche seitens der Angerufenen beendet. Es kam nach Angaben des Polizeipräsidiums bislang zu keinem Schaden.

Hier gibt's Infos zu diesen und weiteren Betrugsmaschen