Konstanz Europadebatte im kleinen Kreis

Evelyne Gebhardt, die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, war zu Gast beim Konstanzer Kreisverband der SPD.

Wie europa-müde ist die SPD? Etwa 30 von 971 Parteimitgliedern im Landkreis Konstanz (Stand: März 2018) nutzten beim Kreisparteitag in Konstanz die Gelegenheit zum Gespräch mit der sozialdemokratischen Europapolitikerin Evelyne Gebhardt, die Vizepräsidentin des EU-Parlaments in Straßburg ist. Doch auch im kleinen Kreis ging es ernsthaft zur Sache. Die vorgegebene Eingangsfrage lautete: Welches Europa wollen wir? "Wir müssen uns überlegen, wie es weitergeht", sagte SPD-Kreisvorsitzender Tobias Volz angesichts der für Mai 2019 angesetzten Europawahl. Und er fragte weiter: "Zu wie viel Europa sind wir bereit?"

Die gebürtige Französin Evelyne Gebhardt bekannte, es gebe zu viele Baustellen in der Europapolitik. Dazu habe sich ein Gefühl der Unsicherheit breitgemacht. Position bezog die Parlamentsvizepräsidentin in der Flüchtlingsdiskussion. "Wir müssen daran arbeiten, die Flüchtlinge gerecht zu verteilen." EU-Mitgliedsstaaten, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, sollen demnach zur Kasse gebeten werden. Auch Deutschland gerät in die Kritik der EU-Politikerin. Innenminister Seehofer stelle mit den Vorschlägen zur Zurückweisung von Asylbewerbern an der Landesgrenze das Grundrecht auf Asyl infrage. Das sei ungeheuerlich. Der Hebel zur Lösung der Krise könne aber nicht allein bei der Verteilung der Zuwanderer angesetzt werden. Die EU müsse mehr in die Entwicklungszusammenarbeit mit den Herkunftsländern der Flüchtlinge investieren. Eine zweite große Baustelle ist für Gebhardt der Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Der bedeute für die Gemeinschaft Zuwachs an Aufgaben und Schwund an Einnahmen.

Diskussionsteilnehmer interessierten sich anschließend für ganz praktische Dinge. "Wie muss die SPD den EU-Wahlkampf angehen, um endlich mal ein anständiges Ergebnis zu erhalten", fragte einer. Ein anderer beklagte Informationsdefizite: "Das Marketing der EU hat bisher versagt." Evelyne Gebhardt selbst beklagte, dass die Regierungschefs allzu oft Entscheidungen des EU-Parlaments blockierten.