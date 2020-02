Im Landkreis Konstanz wird viel gebaut. Der Vorplatz am Singener Bahnhof wird erneuert, in Radolfzell wird die Brücke in der Konstanzer Straße komplett gesperrt und in Hilzingen gibt es ebenfalls eine Vollsperrung (Hilzingen Kreuz/Hauptstraße). Aufgrund dieser Baustellen kommt es auch zu Verzögerungen im Regionalbusverkehr – darauf weist das Landratsamt Konstanz hin.

Brückensperrung in Radolfzell

Zwischen dem Montag, 2. März, und Mitte Juli ist die Brücke in der Konstanzer Straße in Radolfzell gesperrt. In diesem Zeitraum kommt es zu Fahrplanabweichungen folgender Busse: 200, 200s von Radolfzell über Gaienhofen nach Stein am Rhein (CH). Auch die Linien 202 von Radolfzell nach Steißlingen und 205 von Radolfzell über Böhringen nach Singen sind betroffen.

Bahnhofsvorplatz in Singen wird neugestaltet

Aufgrund der Sperrung beim Singener Bahnhof vom Montag, 16. März, bis November kommt es auf folgenden Linien zu Verzögerungen und Abweichungen: 205 (Singen-Radolfzell), 300 (Singen – Hilzingen – Tengen), 302 (Singen – Hilzingen – Engen), 306 (Schlatt – Mühlhausen – Ehingen – Engen), 400, (Singen – Volkertshausen – Eigeltingen – Stockach), 402 (Singen – Rielasingen – Worblingen – Moos), 403 (Singen – Büsingen), 404 (Singen – Hilzingen).

Hauptstraße in Hilzingen gesperrt

Auch in Hilzingen fährt der Regionalbusverkehr abweichend vom Fahrplan. Dort wird zwischen Samstag, 21. März, bis Ende Oktober gebaut. Betroffen sind davon die Buslinien 300 von Singen über Hilzingen nach Tengen, 302 von Singen über Hilzingen nach Engen und 404 von Singen über Gottmadingen, Hilzingen nach Riedheim.

Weitere Sperrungen in Arlen, Konstanz, Stahringen und Ludwigshafen

Auch in Arlen, Zizenhausen, am Bahnhof Ludwigshafen, am Bahnhof Stahringen und am Sternenplatz Konstanz kommt es wegen Baumaßnahmen zu Sperrungen. In Arlen ist vom Montag, 2. März, bis Ende Juli die K 6155 (Lindenstraße) nicht befahrbar. Von April bis Dezember ist die Durchfahrt in Zizenhausen nicht möglich. Auch die Bahnhöfe in Ludwigshafen und Stahringen werden gesperrt. Mehr Informationen unter http://www.vhb-info.de