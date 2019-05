von Natalie Reiser

Hygiene ist ausschlaggebend, damit Krankheiten sich nicht verbreiten, insbesondere im Krankenhaus. Die nationale „Aktion saubere Hände“ hat den sechs im Gesundheitsverbund des Landkreises Konstanz (GLKN) zusammengeschlossenen Krankenhäusern die Bronzemedaille verliehen. Bei der Verleihung des Zertifikats wird besonderes Augenmerk auf die Händedesinfektion sowie die korrekte Durchführung von Desinfektionsmaßnahmen gelegt. Dies bezieht sich auch ausdrücklich auf Besucher. Ihnen stehen auf den Fluren entsprechende Reinigungsstationen zur Verfügung.

Gesundheitsverbund hat spezielle Hygiene-Abteilung eingerichtet

Drei Jahre Vorbereitung waren der Auszeichnung vorausgegangen. Im Jahr 2015 wurde im Hegau-Bodensee-Klinikum Radolfzell das Institut für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention gegründet, das für alle Standorte des Verbunds zuständig ist. Markus Dettenkofer, Leiter des Instituts, wird von zehn Hygienefachkräften unterstützt, die in Konstanz, Radolfzell, Singen, Engen, Stühlingen und Gailingen arbeiten. Gemeinsam mit Geschäftsführer Peter Fischer wurde 2016 die Entscheidung getroffen, der „Aktion saubere Hände“ beizutreten und eine Medaille für einen hohen Hygienestandard anzustreben.

Assistenzarzt Janick Braunsberger zeigt, wie man die Desinfektionsmittelspender auf den Fluren des Hegau-Bodensee-Klinikums Radolfzell richtig anwendet. Es gilt: Nicht zu zaghaft sein, das rückfettende Mittel soll gut auf beiden Handflächen und zwischen den Fingern verteilt werden. | Bild: Nathalie Reiser

Bronze, Silber und Gold sind zu vergeben. Kliniken können nicht beim ersten Antrag mit Silber oder Gold ausgezeichnet werden, die Edelmetalle müssen in aufsteigender Reihenfolge erarbeitet werden. Mehr als die Hälfte der Kliniken in Deutschland nehmen an der Aktion teil und erreichen vornehmlich die Bronze-Medaille, erklärte Dettenkofer. Passend zum „Internationalen Tag der Händedesinfektion“, am 5. Mai, war die Freude über die „erste Frucht“ der Bemühungen um einen hohen Hygienestandard groß, fügte er hinzu. Er wertete es ebenfalls als einen Erfolg, dass alle sechs Standorte gleichzeitig ausgezeichnet wurden. Doch damit wollten sie sich nicht begnügen. Silber sei der nächste Schritt und absolut realistisch, wertete Dettenkofer.

Viele der organisatorischen Aufgaben für das Projekt übernahm Veronika Köstermenke, Hygienefachkraft im Radolfzeller Krankenhaus. Im Eingangsbereich neben dem Fahrstuhl hängt nun das Zertifikat mit der bronzefarbenen Hand. Rot umrahmt und zusätzlich rot beleuchtet, ist schräg links unter der Auszeichnung ein Händedesinfektionsspender angebracht. Die Desinfektion der Hände spielt eine große Rolle in den Bemühungen um eine verbesserte Hygiene. In früheren Jahren hingen die Spender oftmals an wenig frequentierten Stellen, erzählt Dettenkofer. Ein wichtiger Schritt für das Erreichen des Zertifikats war, genügend Spender an geeigneten Stellen anzubringen. Nah an den Arbeitsplätzen und nah an den Betten. In Kinderkliniken hängen sie hoch, damit sie für Kinder nicht zu erreichen sind.

Auf der Intensivstation sind Desinfektionsmittelspender in Nähe der Patientenbetten angebracht. Hier reinigt Krankenpfleger Demal Serdarevic seine Hände. | Bild: Nathalie Reiser

Des Weiteren orientiert sich die „Aktion saubere Hände“ an den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation, die die Händedesinfektion in fünf Situationen der Patientenversorgung vorsieht, unter anderem bevor und nachdem ein Patient berührt wird oder nach dem Kontakt mit möglicherweise infektiösem Material.

Patienten werteten den häufigen Gebrauch von Desinfektionsmitteln als positiv, so die Erfahrung von Sebastian Jung, Chefarzt der Inneren Medizin. Ob die Spender tatsächlich ausreichend zum Einsatz kommen, wird indirekt über den Verbrauch der Desinfektionsmittel geprüft.

Verbesserung der Hygiene ist ein ständiger Prozess

Schulungen für alle Ärzte, Pfleger, Therapeuten und das Reinigungspersonal sind ein weiterer Bestandteil der Anforderungen. Im GLKN wurde eine Lenkungsgruppe ins Leben gerufen, in der die Geschäftsleitung, Ärzte und Pfleger vertreten sind. Viermal im Jahr finden Qualitätsmanagement-Sitzungen statt.

Wichtig bei der Eindämmung von Infektionen, die zeitlich in Verbindung mit Krankenhausaufenthalten stehen und der Übertragung von multiresistenten Keimen, sei auch ein „weiser Einsatz von Antibiotika“, urteilt Dettenkofer. Innerhalb der nächsten Tage sollen die Zertifikate in allen Häusern des Verbunds angebracht werden und ein positives Signal für die Sicherheit der Patienten aussenden, hofft Fischer.