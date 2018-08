Der Unbekannte meldete sich laut einer von der Polizei am Mittwoch verbreiteten Mitteilung bereits am Donnerstag der Vorwoche, also dem 9. August, bei der Bahnhofsmission in Stuttgart. Dabei gab er an, nicht zu wissen, wer er ist.

Die Polizei geht von folgender Lage aus: "Der etwa 50 bis 60 Jahre alte Mann konnte sich, abgesehen von den letzten drei Tagen, an nichts erinnern. Er wusste lediglich, dass er wohl mit dem Fahrrad von Radolfzell nach Stuttgart geradelt sei. Darüber hinaus fehle ihm jegliches Erinnerungsvermögen."

Die Polizei hat zusätzlich dieses Portrait des Mannes mit Gedächtnisverlust veröffentlicht. | Bild: Polizeipräsidium Stuttgart

Die Polizei schätzt den Mann als "überaus glaubwürdig wirkend" ein. Er wurde stationär in einen Krankenhaus aufgenommen. Augenscheinlich ist er laut Polizei unverletzt; allerdings war zunächst "völlig unklar, was seine Amnesie ausgelöst hat".

Auch dieses Foto könnte laut Polizei helfen, den unbekannten Mann zu identifizieren. | Bild: Polizeipräsidium Stuttgart

Der Mann trug den Angaben zufolge bei seiner Ankunft in Stuttgart dunkle Fahrradbekleidung und hatte eine schwarze Umhängetasche mit persönlichen Gegenständen dabei. Allerdings führte er laut Polizei keinerlei Ausweispapiere oder sonstige Dokumente mit sich, die auf seine Identität schließen lassen.

Wer kennt dieses Fahrrad? Mit ihm war der Mann unterwegs, den die Polizei in Stuttgart mit einem Gedächtnisverlust aufgriffen hat. | Bild: Polizeipräsidium Stuttgart

Die Polizei bittet mit folgender Beschreibung um die Mithilfe der Öffentlichkeit: Der Unbekannte ist 180 Zentimeter groß, wirkt gepflegt und spricht mitteldeutsch. Er hat eine sportlich- schlanke Figur, ist sonnengebräunt und hat graue, kurze Haare. Unterwegs war er mit einem blau-gelben Mountainbike mit der Aufschrift "Stevens".

Eine Vermisstenmeldung lag zunächst nicht vor

Bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge hat bislang noch niemand den Mann als vermisst gemeldet. Die Beamten bitten unter der Telefonnummer +4971189905778 um Hinweise zur Identität beziehungsweise Herkunft des Mannes.

