Der Konstanzer Landrat Frank Hämmerle ist entschlossen, sein Amt noch vor Ablauf der Amtszeit abzugeben. Eigentlich wäre für ihn erst im Jahr 2020 Schluss, wenn er die für ihn gültige Altersgrenze von 68 Jahren erreicht. Nun machte der 66-Jährige bekannt, dass er bereits im Frühjahr 2019 gehen will. Über seine Pläne informierte Hämmerle am Montagnachmittag in einer persönlichen Erklärung den Kreistag. Die Ankündigung traf viele Mitglieder des Kreisparlaments ohne Vorwarnung.

Hämmerle: Entscheidung ist wohlüberlegt

Diese Information war nicht Bestandteil der umfangreichen Tagesordnung der ersten Kreistagssitzung nach der Sommerpause. Die Reihen waren noch nicht ganz gefüllt, als Landrat Frank Hämmerle die Kreisräte bat, Platz zu nehmen: "Es könnte jetzt etwas spannend werden". Dann kündigte er eine persönliche Erklärung an. Und er fuhr fort: „Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Landrats im Landkreis Konstanz zum 30. April 2019.“

Dies sei aus seiner Sicht und aus der politischen Verantwortung heraus der richtige Zeitpunkt. Der Entschluss, ein Jahr vor der gesetzlichen Pensionierung (31. August 2020) zu gehen, sei wohlüberlegt, fügte Hämmerle an. Die über 20 Jahre seiner Amtszeit seit 1997 seien aus seiner Sicht für den Landkreis eine gute Zeit gewesen, so Hämmerle. Er fügte einige Punkte seiner Leistungsbilanz an. Für ihn ist wichtig, dass es in den vergangenen Jahrzehnten gelungen sei, Entscheidungen im Kreistag stets mit großer Mehrheit oder einstimmig zu treffen.

„Vielleicht lag das auch daran, dass wir unsere Aufgabe immer am Gemeinwohl definiert haben und nicht an parteipolitischen Interessen“, so Hämmerle. Er hoffe, dass diese Kultur der kommunalen Selbstverwaltung auch nach der Kommunalwahl im Mai 2019 erhalten bleibe.

30. April 2019 wäre der letzte Arbeitstag

Geht es nach den Vorstellungen des noch amtierenden Landrats, dann erhält der noch amtierende Kreistag die Möglichkeit, den neuen Landrat zu wählen. Der neue Kreistag, der sich nach der Kommunalwahl Ende Mai 2019 konstituiert, käme in diesem Fall nicht zum Zug. Der von Hämmerle empfohlene Zeitplan, der mit dem Regierungspräsidium Freiburg abgestimmt wurde, ist eng getaktet.

Am 12. November soll der Kreistag einen besonderen Ausschuss wählen, der alle Weichen stellt. Ende November würde die Stelle ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist beträgt vier Wochen. Ende März nächsten Jahres könnte der alte Kreistag den neuen Landrat wählen. Der 30. April 2019 wäre dann für Hämmerle der letzte Arbeitstag.

Zum 1. Mai träte der Nachfolger sein Amt an – weniger als einen Monat vor der Kommunalwahl, die das Kreisparlament personell ordentlich durcheinander wirbeln dürfte. Denn viele Kreisräte unterschiedlicher politischer Couleur, die die Kreispolitik lange geprägt haben, werden nicht mehr zur Wahl antreten. Welche Folgen der Generationswechsel hat, skizzierte Hämmerle in einem SÜDKURIER-Interview im Sommer dieses Jahres. „Wir hatten bisher stabile politische Konstellationen im Kreistag. Das könnte sich ändern. Vor allem, wenn Frust aus der Europawahl auf die Kommunalwahlen abfärbt. Neue populistische Kräfte könnten in den Kreistag einziehen“, analysierte der gebürtige Tübinger damals.

Nun ist der Kreistag am Zug

Das nun eingeleitete Verfahren setzt voraus, dass der Kreistag als Souverän dem Vorschlag Hämmerles folgt. Sollte die Mehrheit der Kreisräte zur Ansicht gelangen, es sei besser, wenn der neue Kreistag den neuen Landrat wählt, besteht diese Möglichkeit durchaus. Kommt in der ersten Sondersitzung des Kreistags keine Mehrheit für die Einsetzung des besonderen beschließenden Ausschusses zustande, wäre das gesamte Verfahren blockiert. Das Maximum am demokratischem Spielraum liegt nun also beim derzeitigen Kreistag.

Chronologie einer Karriere 1981 trat der Jurist Frank Hämmerle als Regierungsassessor und persönlicher Referent des damaligen Konstanzer Landrats Robert Maus in die Kreisverwaltung ein.

trat der Jurist Frank Hämmerle als Regierungsassessor und persönlicher Referent des damaligen Konstanzer Landrats Robert Maus in die Kreisverwaltung ein. 1983 wählte der Kreistag das CDU—Mitglied zum Verwaltungsdezernenten. Die Wahl in die Führungsriege der Kreisverwaltung erfolgte übrigens auf Vorschlag des Vorsitzenden der SPD-Fraktion.

wählte der Kreistag das CDU—Mitglied zum Verwaltungsdezernenten. Die Wahl in die Führungsriege der Kreisverwaltung erfolgte übrigens auf Vorschlag des Vorsitzenden der SPD-Fraktion. 1994 ließ Hämmerle sich beurlauben, um am sogenannten Aufbau Ost mitzuwirken. Er steuerte in Leipzig die Einrichtung eines neurologischen Rehabilitationszentrums.

ließ Hämmerle sich beurlauben, um am sogenannten Aufbau Ost mitzuwirken. Er steuerte in Leipzig die Einrichtung eines neurologischen Rehabilitationszentrums. 1997 wählte der Konstanzer Kreistag Hämmerle zum neuen Landrat. Das war eine spannende Angelegenheit. Sechs Kandidaten standen zur Wahl. Härtester Widersacher Hämmerles war ein Mann aus der eigenen Partei: der Konstanzer Bürgermeister Wilhelm Hansen. Die Entscheidung fiel erst im zweiten Wahlgang.

wählte der Konstanzer Kreistag Hämmerle zum neuen Landrat. Das war eine spannende Angelegenheit. Sechs Kandidaten standen zur Wahl. Härtester Widersacher Hämmerles war ein Mann aus der eigenen Partei: der Konstanzer Bürgermeister Wilhelm Hansen. Die Entscheidung fiel erst im zweiten Wahlgang. 2005 und 2013 wurde der Landrat jeweils mit deutlicher Stimmenmehrheit im Amt bestätigt. Gegenkandidaten gab es beide Male nicht.

wurde der Landrat jeweils mit deutlicher Stimmenmehrheit im Amt bestätigt. Gegenkandidaten gab es beide Male nicht. In die mehr als 20-jährige Dienstzeit des Chefs der Kreisverwaltung fallen wichtige Entscheidungen und Entwicklungen. Hämmerle selbst erinnert in seiner Bilanz für den Kreistag unter anderem an große Investitionen in den Personennahverkehr und in die beruflichen Schulen. Er verweist aber auch auf die Fusionierung der Krankenhäuser zum kommunalen Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz und an die große Aufgabe der Integration Geflüchteter, zu der der Landkreis einen wichtigen Beitrag leistet.

des Chefs der Kreisverwaltung fallen wichtige Entscheidungen und Entwicklungen. Hämmerle selbst erinnert in seiner Bilanz für den Kreistag unter anderem an große Investitionen in den Personennahverkehr und in die beruflichen Schulen. Er verweist aber auch auf die Fusionierung der Krankenhäuser zum kommunalen Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz und an die große Aufgabe der Integration Geflüchteter, zu der der Landkreis einen wichtigen Beitrag leistet. Die dritte und letzte achtjährige Amtszeit des Landrats endet eigentlich erst 2021. Weil Hämmerle aber im Jahr 2020 68 Jahre alt wird und damit das gesetzliche Pensionsalter erreicht, müsste er im August 2020 aus dem Amt scheiden.

