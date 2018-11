Uli Burchardt, Konstanzer Oberbürgermeister, war in den vergangenen Wochen schon als potenzieller Kandidat für die Nachfolge von Landrat Frank Hämmerle gehandelt worden. Wohl auch deshalb, weil er auf SÜDKURIER-Anfrage eine Bewerbung zwar für die derzeitig Situation, aber nicht endgültig ausschließen mochte. Am Montagnachmittag nun hat Burchardt allen weiteren Spekulationen ein Ende gesetzt.

"Ich brenne für meine Stadt"

In einer schriftlichen Erklärung stellt der Konstanzer Oberbürgermeister fest: "Ich kandidiere nicht für die Nachfolge von Frank Hämmerle. Ich werde bis 2020 und ich will darüber hinaus OB in Konstanz bleiben, ich brenne für diese Aufgabe und für meine Stadt. Es gibt in Konstanz noch viel für mich zu tun und ich habe ein Bündel von Ideen, mit dem ich mich 2020 wieder zur Wahl stellen und dann erneut um das Vertrauen der Konstanzerinnen und Konstanzer werben werde. Bis dahin werde mich weiterhin mit ganzer Kraft und Leidenschaft für die Zukunft der Stadt Konstanz und ihre Bürger einsetzen."

Klarheit für Bürger und Mitarbeiter

Burchardt erläuterte den Entschluss: Er habe seit der Rücktrittserklärung von Landrat Frank Hämmerle am 22. Oktober viele Gespräche geführt und Zeit zum Nachdenken gehabt. Und er habe gespürt, dass es schon jetzt Klarheit brauche: Klarheit für die Bürger, Klarheit für die eigenen Mitarbeiter, für mögliche Landratskandidaten, für die CDU-Fraktion und nicht zuletzt auch für ihn selbst. Burchardt abschließend: "Ich danke für den Zuspruch, den ich in den letzten Wochen von vielen Seiten erfahren habe. Jetzt machen wir uns engagiert auf die Suche nach einem neuen Landrat und die oder den werden wir auch finden."

