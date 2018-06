Konstanz Einsatz für nachhaltigen Tourismus

Das Kompetenzzentrum Wasser Bodensee beschäftigt sich auf seiner Jahrestagung damit, was Touristen und Tourismuswirtschaft für die Ökobilanz tun können.

Der Bodensee ist eine attraktive Ferienregion. Doch wie soll in Zeiten, in denen das Ökosystem vielerlei Belastungen und Herausforderungen ausgesetzt ist, ein nachhaltiges, möglichst länderübergreifendes Tourismuskonzept aussehen?

Mit dieser Frage beschäftigt sich die Jahrestagung des Kompetenzzentrums Wasser Bodensee, das sich den Schutz des Sees und der Ressource Wasser auf die Fahnen geschrieben hat. Bei der mit den Thema "Wasser und Tourismus" überschriebenen Veranstaltung am Mittwoch, 4. Juli, 9 bis 12.30 Uhr, im Technischen Rathaus der Stadt Konstanz (Untere Laube 24) beschäftigen sich Referenten unter anderem mit der Trinkwasserqualität, der Berufsfischerei, der nachhaltigen Trinkwassernutzung in Hotellerie und Gastronomie sowie mit den Erwartungen des Naturschutzes an den Tourismus. Beispielhaft vorgestellt wird das Tourismuskonzept der Stadt Konstanz.

Der Bodensee ist Trinkwasserspeicher, Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt mit wichtigen Schutzgebieten und er ist Freizeitrefugium für Menschen. Aus Sicht von Almut Gerhardt ist es wichtig, diese sogenannten Ökosystemleistungen in Einklang zu bringen. Und dafür werde auch ein nachhaltiges Tourismuskonzept benötigt, sagt Gerhardt. Die Biologin und Gewässerforscherin ist Vorsitzende des Kompetenzzentrums Wasser Bodensee, dass 2016 als gemeinnütziger Verein gegründet wurde.

Dem Vorstand gehören unter anderem die Professoren Karl-Otto Rothhaupt (Limnologisches Institut der Universität Konstanz) und Holger Weitzel (Pädagogische Hochschule Weingarten) an. Auch die Bodenseestiftung Radolfzell ist in der Führung des Kompetenzzentrums vertreten.

Anmeldungen für die Veranstaltung am 4. Juli sind noch möglich. Der Verein erhebt eine Teilnehmergebühr von 19 Euro, ermäßigt 10 Euro. Kontakt und weitere Informationen per E-Mail: KWBodensee@gmx.de . Informationen im Internet: www.kompetenzzentrum-wasser-bodensee.org