Wenn Oswald Ammon über diese große gesellschaftliche Aufgabe spricht, vergleicht er sie gerne mit einem Marathon. Dabei geht es um nichts weniger, als um die Frage, wie Menschen mit Behinderung zu einer gleichberechtigten und selbstbestimmten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verholfen werden kann. Die Inklusion ist ein Menschenrecht – und Oswald Ammon tut eine Menge dafür, um die Teilhabe behinderter Menschen im Landkreis Konstanz voranzubringen. Ist die Arztpraxis barrierefrei zugänglich? Scheitert der Rollstuhlfahrer noch zu oft bei der Benutzung von Bussen und Bahnen? Barrierefreiheit nütze nicht nur Behinderten, sondern jedermann, zum Beispiel auch der jungen Frau mit dem Kinderwagen, gibt Ammon zu bedenken.

Wenn aus dem Ich ein Wir wird

Der Gymnasiallehrer für Wirtschaft, Politik und Englisch kennt die Probleme Behinderter aus eigenem Erleben. Vor 20 Jahren erlitt Ammon einen Schlaganfall. Doch das Schicksal warf den heute 66-Jährigen nicht aus der Bahn. Mit Kraft und Selbstdisziplin kämpfte er sich zurück und engagiert sich seither für die Belange von Menschen mit Handicap. Was bedeutet für ihn Inklusion? „Alle sind gleich, aus dem Ich wird ein Wir. Jeder gehört dazu, ob behindert oder nicht behindert“, sagt er. Im Jahr 2016 wurde Ammon zum Behindertenbeauftragten des Landkreises Konstanz gewählt. 2017 lobte der Landkreis Konstanz auf Ammons Initiative hin erstmals einen Inklusionspreis aus. Am kommenden Montag, 17. Dezember, wird die Auszeichnung zum zweiten Mal vergeben. 6000 Euro schüttet der Landkreis für vorbildliche Initiativen aus, die die Teilhabe behinderter Menschen in verschiedenen Lebensbereichen stärken: Bildung und Arbeit, Wohnen und Freizeit.

Der Behindertenbeauftragte hat sich als Jurymitglied frühzeitig mit den diesjährigen Bewerbungen befasst. 14 Projekte wurden eingereicht. Sechs Initiativen werden nächste Woche ausgezeichnet. Die Aktion wirft ein Schlaglicht auf das Kernanliegen der Inklusion. Geht es nach Oswald Ammon, muss der Marathon zur Verbesserung der Teilhabe allerdings weitergeführt werden. Mit der Preisverleihung ist es nicht getan.

Vielleicht eine Kirche anstrahlen

Weitere Veranstaltungen im nächsten Jahr sollen das Bewusstsein stärken. Im Juli 2019 finden in Singen die Internationalen Deutschen Leichtathletikmeisterschaften der Behindertensportler statt. Und zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember 2019 plant Ammon erstmals eine Veranstaltung im Landkreis Konstanz, um das Anliegen ins Bewusstsein zu rücken. Vielleicht könne man ja auch eine Kirche anstrahlen lassen, sagt er.