von Brigitte Chymo

Alles ist anders als früher und auch doch nicht. Ein historisches Datum für den Personenverkehr zwischen Deutschland und der Schweiz ist der 12. Dezember 2008. An jenem Tag wurde die Schweiz Mitglied des sogenannten Schengen-Raumes in der Europäischen Union. Damit waren auch die systematischen Personenkontrollen an den Zollübergängen zwischen Deutschland und der Schweiz abgeschafft.

Seit Schengen gibt es keine Pappenheimer mehr

Vor 2008 begegneten sich Grenzgänger und Zollbeamte auf Schweizer und deutscher Seite täglich. Salopp formuliert: Man kannte seine Pappenheimer. Die Zollbeamten waren fix an den jeweiligen Zollübergängen stationiert, für Grenzhüter wie für Grenzgänger war die Grenze Teil des Arbeitsalltags. Grenzgänger und Zollbeamte von damals wissen bis heute so manche darüber Geschichte zu erzählen.

Grenzgänger Arbeit in der Schweiz, Wohnsitz in Konstanz: Für Grenzgängerin Heike Rawitzer ist Steuern bezahlen ein Bekenntnis zur Heimatstadt Das könnte Sie auch interessieren

Seit Schengen ist der persönliche Kontakt selten geworden. In der Regel wartet kein Zollbeamter mehr am Übergang. Es herrscht freie Fahrt. Trotzdem ist Vorsicht geboten: Die Zollvorschriften des jeweiligen Einreiselandes gelten natürlich noch immer. Auch die Pflicht, Ausweispapiere mit sich zu tragen. Grenzgänger haben in der Schweiz neben gültigen Ausweispapieren außerdem ihre Grenzgängerbewilligung mitzuführen.

Zöllner sind in zivilen Autos unterwegs

Auch Kontrollen durch Zollbeamte gibt es sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland noch immer und können jederzeit jeden treffen. Bestenfalls wie früher direkt am Zollübergang, meistens aber durch mobile Teams von Zollbeamten im Hinterland. Die Zöllner benutzen für ihre Arbeit zivile Autos mit Tarnkennzeichen ebenso wie erkennbare Dienstwagen.

Wohnort Lohnt sich für Grenzgänger ein Umzug in die Schweiz? Das könnte Sie auch interessieren

Einer der Zollbeamten in den mobilen deutschen Teams ist Henning Reuter. „Wir kontrollieren innerhalb von 30 Kilometern nach der Grenze“, erklärt er. Es gehe hauptsächlich um Waren. Ob diese korrekt versteuert seien, ob sie nur beschränkt eingeführt werden dürften oder vielleicht sogar verboten seien: „Der Bereich ist riesig!" Von Abfall wie Bauschutt über Betäubungsmittel bis hin zu Fälschungen bekannter Labels, Tieren und Pflanzen. Bei diesen Kontrollen gehe es erst in zweiter Linie um die Person selbst.

Zoll-App soll Grenzgängern helfen

„Seit die Grenzübergänge nicht mehr regelmäßig besetzt sind, kennen sich viele nicht mehr so mit den Bestimmungen aus", erzählt Reuter aus seinem Zollalltag und nimmt von dieser Regel auch die Grenzgänger nicht aus. Der Zollbeamte rät daher in jedem Falle, sich über die Zoll-App schlau zu machen, wenn etwas Bestimmtes im Nachbarland gekauft werden solle.

Versorgung Grenzgänger: Können deutsche Krankenwagen ein Schweizer Spital anfahren? Das könnte Sie auch interessieren

Für Grenzgänger, die beruflich über die Grenze fahren, gelten spezielle Bestimmungen des kleinen Grenzverkehrs. „Erlaubt sind Waren im Gesamtwert von 90 Euro, hiervon 30 Euro für Lebensmittel“, erklärt Reuter. Fährt der deutsche Grenzgänger hingegen privat mit Familie in die Schweiz zum Einkaufen, sind die Beschränkungen des kleinen Grenzverkehr hinfällig. Verstöße gebe es öfter mal bei Betäubungsmitteln und Uhren, plaudert der Zollbeamte aus der Praxis und weist darauf hin: „Auch die Uhr als Jubiläumsgeschenk der Firma ist zu verzollen.“

Dienstwagen kann zur Steuerstraftat werden

Für Wirbel sorgte das Thema Grenzgänger und Dienstwagen im Jahr 2015, so die Information aus dem Hauptzollamt Singen. Grenzgänger konnten bis zu diesem Zeitpunkt das Firmenauto auch für private Fahrten problemlos nutzen. Seitdem können Grenzgänger mit Dienstwagen zwar ohne Probleme zwischen Wohnstätte und Arbeitsort pendeln, müssen bei privater Nutzung aber verzollen und versteuern. Ist dies nicht der Fall, liegt eine Steuerstraftat des Grenzgängers vor, die dann auch zur Anzeige kommt.

Grenzgänger 60.000 Deutsche arbeiten in der Schweiz, doch woher kommen die Grenzgänger? Das könnte Sie auch interessieren

Umgekehrt hat sich der Grenzgänger bei der Einreise in die Schweiz an die Zollbestimmungen zu halten. Waren dürfen bis zu einem Gesamtwert von 300 Franken eingeführt werden, es gelten bestimmte Freimengen. Spezielle Bestimmungen für Grenzgänger gibt es keine. Die Zollbestimmungen sind ebenfalls über eine eigene App des Schweizer Zolls abzufragen. Jeder Grenzgänger hat außerdem die Möglichkeit, sich die Fahrt über die Grenze mit einer Sichtzollanmeldung zu erleichtern. Diese grüne Karte ist gut sichtbar hinter die Windschutzscheibe zu legen und signalisiert, dass nur die Freimengen mitgeführt werden.