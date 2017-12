Konstanz Drogen, Krankheit, Aggressivität: Immer öfter wird Entzug der Fahrerlaubnis geprüft

Krankheit, Drogenkonsum, Alkohol und Aggressivität: Es gibt viele Gründe, warum die Fahrtüchtigkeit angezweifelt werden kann. Ist der Verdacht begründet, kann die Führerscheinstelle des Straßenverkehrsamts einem Autofahrer die Fahrerlaubnis entziehen.

Wenn Menschen unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt werden, stellt sich die Frage, ob sie grundsätzlich geeignet sind, ein Fahrzeug zu führen. Auch Krankheiten wie Demenz, Epilepsie oder Psychosen können eine Bewertung der Fahrtüchtigkeit notwendig machen. Gleiches gilt für den Fall, dass ein Autofahrer wiederholt ein sehr hohes Aggressionspotenzial offenbart hat. In solchen Fällen ist es Aufgabe der Führerscheinstelle des Straßenverkehrsamts zu prüfen, ob dem jeweiligen Führerscheininhaber die Fahrerlaubnis (unbefristet) entzogen werden kann. Die Mitteilungen an die Behörde, aktiv zu werden, kommen nicht nur von der Polizei, sondern auch von Staatsanwaltschaften, Bußgeldbehörden, dem Kraftfahrt-Bundesamt und Familienangehörigen besagter Autofahrer. Eine statistische Auswertung zeigt nun, dass die Zahl dieser Mitteilungen an die Führerscheinstelle deutlich ansteigt.

Sind bei der Führerscheinstelle des Landkreises Konstanz für das Jahr 2010 noch knapp 1300 Mitteilungen dieser Art aktenkundig, summiert sich die Zahl der sogenannten Fahreignungsvorgänge 2016 auf rund 1900, und 2017 sind es Ende November rund 2200, wie das Straßenverkehrsamt auf Anfrage dieser Zeitung informierte. Die Prüfung führte 2016 immerhin 268 Mal zum Entzug der Fahrerlaubnis. Im laufenden Jahr sind es bisher 265. In 96 dieser Fälle verzichteten Autofahrer am Ende freiwillig auf die Fahrerlaubnis, zum Beispiel, weil sie sich in dem Verfahren keinen Erfolg versprachen.

Drogenkonsum immer häufiger Grund für Entzug der Fahrerlaubnis

Nach Angaben von Gabriele von Adlersfeld, Referatsleiterin im Straßenverkehrsamt, zeigt die Auswertung der Daten, dass Drogenkonsum immer häufiger der Grund für den Entzug der Fahrerlaubnis ist. 2017 sind 158 Fälle so begründet worden. Im vergangenen Jahr waren es 121 und 2015 noch 111.

In diesem Jahr hat die Führerscheinstelle auch einem Autofahrer den Führerschein entzogen, der sich an einem Autorennen beteiligt hatte und der im Nachgang durch Verkehrsgefährdung auffiel. Der Mann flüchtete vor der Polizei, wobei es zu massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen kam. Am Ende kollidierte der Wagen des Rasers mit einem Streifenwagen. Das Gericht verurteilte den Autofahrer zu einer Geldstrafe und einem dreimonatigen Fahrverbot. Im Anschluss verfügte die Führerscheinstelle des Straßenverkehrsamts den Entzug der Fahrerlaubnis, weil die geforderte medizinisch-psychologische Begutachtung nicht vorgelegt worden war.

Auch aggressives Verhalten in anderen Lebensbereichen kann dazu beitragen, dass ein Autofahrer seine Fahrerlaubnis verliert. Die Voraussetzung formuliert Straßenverkehrsamtsleiter Stefan Basel so: "Ich muss zu dem Ergebnis gelangen, dass jemand so aggressiv ist, dass sich das jederzeit auf den Straßenverkehr auswirken könnte." In einem Fall war ein medizinisch-psychologisches Gutachten angefordert worden für einen Mann, der mehrfach wegen gefährlicher Körperverletzung aufgefallen war. Für den Konstanzer Polizeisprecher Bernd Schmidt ist in dem Zusammenhang eine Präventionsbotschaft wichtig. Sie lautet: Man kann nicht nur nach Drogen- und Alkoholkonsum den Führerschein verlieren, sondern auch, wenn man durch außergewöhnliche Aggressivität auffällt.