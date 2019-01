von Tilmann P. Gangloff

Rund um den Bodensee gibt es viele zum Teil uralte Traditionen. Vom Stumpengang werden allerdings selbst die fleißigsten Brauchtumsforscher noch nichts gehört haben. Das können sie auch nicht, denn Drehbuchautor Timo Berndt hat sich das Ritual ausgedacht: In grauer Vorzeit mussten Menschen, die sich etwas zu Schulden hatten kommen lassen, einen nächtlichen Wald auf einer ganz bestimmten Route durchqueren; dort durften die Geschädigten ihre Wut an den Delinquenten auslassen.

Berndt hat seit der zweiten Episode sämtliche Drehbücher für die ZDF-Krimireihe „Die Toten vom Bodensee“ geschrieben und dabei eine Fortsetzungsebene mit immer wieder neuen Fällen verknüpft. Die durchgehende Erzählung über ein Kindheitstrauma der österreichischen Kriminalinspektorin Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) ist jedoch mittlerweile beendet. Da die Suche der Polizistin nach ihrem vermeintlich verstorbenen Vater einen großen Reiz der Krimis ausgemacht hat, müssen die neuen Geschichten gewissermaßen doppelt so interessant sein; daher die Idee mit dem Stumpengang.

Als der Lehrer Aloys Hartl (Michael A. Grimm) seine Klasse durch den historischen Stumpengang führt, entdeckt Schülerin Manuela Frick (Sophie Stockinger) eine Leiche. Eine Szene aus der Folge "Der Stumpengang" in der ZDF-Krimireihe "Die Toten vom Bodensee. | Bild: ZDF/Petro Domenigg

Der gleichnamige Film beginnt mit einer interessanten Parallelerzählung: Ein Lehrer wandert mit seiner Klasse in der Dämmerung durch einen finsteren Wald und berichtet von der Legende, die bis ins 14. Jahrhundert zurückgehe. Zwischendurch zeigt Regisseur Michael Schneider, wie das damals war, wenn jemand gefesselt und voller Todesangst durch den Wald hetzte. Doch dann entdeckt eine Schülerin eine Leiche; offenbar hat der Stumpengang ein neues Opfer gefordert. Zeiler und ihr deutscher Kollege Oberländer (Matthias Koeberlin) brauchen nicht lange, um gleich mehrere Verdächtige zu finden. Das Ermittlerduo stößt nicht nur auf ein komplexes Beziehungsgeflecht, sondern auch auf einen einige Jahre zurückliegenden Fall. Damals hat ein Bankangestellter diverse Anleger um ihr Erspartes gebracht und ist mit einer Million Euro verschwunden.

Bildgestaltung spiegelt Hannah Zeilers Aufbruchstimmung wider

Die letzten vier Bodensee-Krimis hat Hannu Salonen inszeniert. Die Dreharbeiten rund um Lindau und Bregenz waren für ihn fast ein Heimspiel: Er lebt auf der Höri. Der gebürtige Finne hat dafür gesorgt, dass die Bildgestaltung deutlich düsterer wurde als früher; außerdem war der See in seinen Filmen mehr als nur ein zufälliger Schauplatz. Beides ist bei Schneiders Inszenierung ganz anders. „Der Stumpengang“ ist im Frühjahr entstanden, im Hintergrund blühen die Forsythien; das passt immerhin zur Aufbruchstimmung Zeilers, die die Vergangenheit endlich hinter sich lassen will. In der emotionalsten Szene des Films findet sie sogar einen neuen Weggefährten, der seine Zuneigung aber bitter bezahlen muss.

Landschaft der Bodenseeregion spielt eine untergeordnete Rolle

Umso berührender ist schließlich ihre nach einem dramatischen Finale geäußerte Erkenntnis, dass ausgerechnet Oberländer, den sie lange eher als Konkurrenten denn als Kollegen betrachtet hat, ihr einziger Freund ist. Der Bodensee spielt dagegen kaum eine Rolle: hier ein Sonnenuntergang, dort ein Kameraflug, aber ansonsten kommt die Landschaft kaum zur Geltung.