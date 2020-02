Kreis Konstanz vor 3 Stunden

Der Vorstand der Kreis-Grünen bezieht Stellung: „Wir haben uns an die Richtlinien des Landesverbandes gehalten“, sagt Samuel Hofer von den Grünen

Es herrscht richtig dicke Luft in der Konstanzer Kreis-Partei Bündnis90 / Die Grünen. Grund ist ein offener Brief, den zwölf Partei-Mitglieder an die Partei und an den SÜDKURIER geschrieben – mit Vorwürfen. Jetzt bezieht der Vorstand Stellung – er fühlt sich dazu genötigt. Die Antwort im Wortlaut