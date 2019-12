Kreis Konstanz – „Jetzt geht es ums Geld“, sagt Landrat Zeno Danner. Zum ersten Mal stellt Danner, der seit Mai dieses Jahres im Amt ist, den Haushaltsplan für den Landkreis Konstanz für 2020 vor. 366 Millionen Euro an Erträgen und 355 Millionen Euro an Aufwendungen umfasst der Haushaltsplan, der im gestrigen Kreistag vorgestellt wurde. Wer aufmerksam rechnet, stellt eine Differenz von elf Millionen Euro fest. Diese verschwinden nicht einfach im Orbit des Landkreises. Das Geld wird für die „Finanzierung der Investitionen“ verwendet. Der Finanzhaushalt enthalte Investitionsausgaben von 26,4 Millionen Euro.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen kämen noch neue Kredite in Höhe von zehn Millionen Euro dazu. „Wobei wir gleichzeitig 3,8 Millionen Euro tilgen“, sagt Danner. Damit kommt der Kreis auf eine Neuverschuldung von 6,2 Millionen Euro.

Den Löwenanteil am Gesamtbudget bestreite aber ein anderer Posten: der Sozialhaushalt. Hierfür werden 229 Millionen Euro veranschlagt, wobei der Landkreis „134 Millionen Euro selbst tragen muss“, sagt Danner. Ein wesentlicher Teil des Geldes wird über die Kreisumlage bestritten. Also Geld, das die 25 Städte und Gemeinden des Kreises aus ihrem Haushalten aufbringen und an den Landkreis abführen müssen. Für 2019 lag die Umlage in absoluten Zahlen bei 123,6 Millionen Euro. Der vorliegende Entwurf für 2020 sieht eine Erhöhung um 18,3 Millionen Euro auf. Dieser betrüge dann 141,9 Millionen Euro. „Das ist durchaus eine Stange Geld“, sagt Landrat Danner.

Damit wird der Hebesatz für die Kreisumlage um 2,6 Prozentpunkte zum Vorjahr erhöht. 2020 schlägt die Kreisverwaltung eine Umlage von 32,5 Prozent vor. 2019 betrug die Umlage 29,9 Prozent. Ein Prozentpunkt entspricht dabei 4,4 Millionen Euro. Wer jetzt den Taschenrechner zückt, merkt: 2,6 x 4,4 Millionen Euro ergeben 11,4 und nicht 18,3 Millionen Euro. Die fehlenden 6,9 Millionen Euro ergeben sich aus der guten Konjunktur und der damit hohen Steuerkraft der Gemeinden.

Aber woher kommt der Mehrbedarf der Kreisumlage? Mehrere Faktoren seien dafür verantwortlich. Zum einen würden die Personalkosten aufgrund der Tarifpassungen steigen. Zum anderen investiere man in die Digitalisierung, ins Amt für Kinder, Jugend und Familie und in den Aus- und Neubau von Straßen- und Radwegen. Doch der größte Posten nimmt der Gesundheitsverbund (GLKN) des Landkreises Konstanz sein. Hier seien weitere „kapitalstärkende Maßnahmen geplant“, sagt Danner. Diese betragen immerhin fünf Millionen Euro. „Eine Position, die es bisher nicht gab“, kommentiert Danner diesen gewaltigen Ausgaben. „Wir müssen aber leider damit rechnen, dass es dem GLKN auf absehbare Zeit nicht gelingen wird, sich selbst zu tragen“, erklärt der Landrat.