Der Kreistag hat am Montagabend einmütig einen außerordentlichen Zuschuss von fünf Millionen Euro an den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) genehmigt. Der Beschluss gilt als erforderlich, um die Liquidität der Klinikgesellschaften mit ihren Einrichtungen in Konstanz, Singen und Radolfzell zu sichern. Die Finanzspritze sei notwendig, damit die Krankenhäuser ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen können, ohne Gefahr zu laufen, in die Insolvenz oder die bilanzielle Überschuldung zu geraten. Wenn sich die Lage stabilisiert hat, soll der GLKN den Betriebsmittelzuschuss zurückzahlen.

Die Forderungen der Krankenkassen

Mit ein Grund für den finanziellen Engpass der Kliniken sind Forderungen der Krankenkassen. Am 9. November hatte der Bundestag im Zuge der Verabschiedung des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes die Verjährungsfrist für Rückforderungen der Krankenkassen wegen vermeintlich fehlerhafter Klinikrechnungen von vier auf zwei Jahre verkürzt. Um finanzielle Ansprüche zu wahren, reichten Kassen kurz vor der Gesetzesverabschiedung bundesweit Tausende von Klagen ein, über die nun Sozialgerichte entscheiden müssen. Zugleich greifen Krankenkassen zu einem weiteren Mittel. Sie sichern sich ein finanzielles Faustpfand auf die Rückforderungen, indem aktuelle finanzielle Forderungen der Kliniken gegen die eigenen Altforderungen aufgerechnet werden. In der Folge muss der Gesundheitsverbund Einnahmeverluste hinnehmen.

Dem Vernehmen nach beschert das Faustpfand der Kassen, also die Aufrechnung alter Forderungen, dem Gesundheitsverbund ein Minus von einer Million Euro. Die Summe steigt, wenn man den Streitwert der beim Sozialgericht in Konstanz anhängigen Klagen der Krankenkassen hinzurechnet. Nun mögen die Rückforderungen der Krankenkassen zwar ein Auslöser für den Finanzengpass des Gesundheitsverbunds sein, der alleinige Grund sind sie nicht.

Der Finanzengpass hat verschiedene Ursachen

So rechnet der Gesundheitsverbund für 2018 mit einem Minus von vier Millionen Euro. Im Klinikum Konstanz mussten Abteilungen (rund 50 Betten) geschlossen werden, weil Pflegepersonal fehlt. Folglich blieben die Einnahmen hinter den Erwartungen zurück. Landrat Frank Hämmerle, der Aufsichtsratsvorsitzende des Gesundheitsverbunds, sprach gegenüber dieser Zeitung von einem „Ursachenbündel“ für den Liquiditätsengpass.

"Wir stehen zu den kommunalen Kliniken"

In der Aussprache im Kreistag unterstützten alle Fraktionen und Gruppierungen den Beschlussvorschlag, der als Rettungsschirm für die Kliniken einen Zuschuss von fünf Millionen Euro vorsieht. Johannes von Bodman stellte für die CDU fest: „Wir stehen zu den kommunalen Kliniken.“ Man habe den Gesundheitsverbund mit zu wenig Kapital ausgestattet. Das räche sich jetzt. Mit Blick auf die Forderungen der Krankenkassen sprach von Bodman von einem Strickfehler des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes. Martin Staab (Freie Wähler) hielt fest: „Wir sehen keine Alternative, wenn wir eine gute Gesundheitsversorgung wollen.“ Zustimmung zum Rettungsschirm signalisierte für die Grünen deren Sprecherin Anne Overlack. Sie stellte allerdings auch Fragen nach der Verantwortlichkeit der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats. Für den Rettungsschirm sprachen sich auch die Fraktionschefs von SPD (Ralf Baumert) und FDP (Georg Geiger) sowie die Vertreter der Linken (Hans-Peter Koch) und der Neuen Linie (Dieter Rühland) aus.

Gutachter sollen Lage analysieren

In der Kreistagssitzung wurde auch deutlich, dass der Soforthilfe strategische Überlegungen folgen müssen. Dabei geht es um die Stärkung des Eigenkapitals des Gesundheitsverbunds. Dem soll eine Analyse durch externe Gutachter vorausgehen. Derzeit sind eine Million Euro hinterlegt, die die Gesellschafter gemäß ihrer Anteile (Landkreis 52 Prozent, Städte Konstanz und Singen je 24 Prozent) eingebracht haben. Ein neuer Vorschlag: Der Landkreis möge im Etat 2019 für den Gesundheitsverbund als kapitalstärkende Maßnahme zwei Millionen Euro bereitstellen.

Finanzexperte gesucht Der Gesundheitsverbund will einen weiteren Geschäftsführer einstellen. Wie Landrat Frank Hämmerle, Aufsichtsratschef des GLKN, im Kreistag erläuterte, soll die neue Führungskraft ein ausgewiesener Finanzexperte sein. In der Begründung für diesen Schritt verwies Hämmerle auf die in den nächsten Jahren auslaufenden Verträge der derzeitigen Geschäftsführer Rainer Ott (Konstanz, 2023) und Peter Fischer (Singen, 2022). (fdo)

