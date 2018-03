Konstanz Das kleine Bodenseequiz

In Konstanz können Gäste in einigen Restaurants ganz nebenbei und ohne Anstrengung etwas über den Bodensee lernen. Das Kompetenzzentrum Wasser Bodensee hat Touristen als Zielgruppe entdeckt und startet eine spielerische Aufklärungsaktion.

Wer die Leichtigkeit eines Ferienaufenthalts genießen will, möchte Informationen der Gastgeber über Land und Leute sicher nicht fortwährend als schweres Fünf-Gänge-Menü serviert bekommen. Appetitliche Häppchen finden mitunter einen viel größeren Zuspruch und wecken vielleicht sogar Neugier auf neue Erkenntnisfelder. Auf diesen Effekt setzt das Kompetenzzentrum Wasser Bodensee. Wie wäre es, wenn man Besuchern (und Einheimischen) beim Aufenthalt im Restaurant oder im Hotel so ganz nebenbei den Schutz des Bodensees und seiner Landschaft, aber auch den verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Trinkwasser ans Herz legen könnte? Und das ohne erhobenen pädagogischen Zeigefinger und ohne dass es anstrengend wird für den Gast.

Das Kompetenzzentrum Wasser Bodensee, das einen Beitrag zur Sicherung der guten Wasserqualität leisten will und das sich als Austauschplattform für Wissenschaft, Wirtschaft und staatliche Institutionen versteht, widmet sich 2018 dem Jahresthema Wasser und Tourismus. „Es geht um den Wasserverbrauch, aber auch um die Frage, wie verhalte ich mich als Besucher am See“, erläutert Almut Gerhardt. Die Biologin, die mit ihrem Unternehmen LimCo International zur Gewässerqualität forscht, ist Vorsitzende des Vereins Kompetenzzentrum Wasser. Und das Kompetenzzentrum hat nun eine Idee entwickelt und umgesetzt, um Gäste ein wenig über das sensible Ökosystem Bodensee zu informieren und für nachhaltiges Verhalten zu sensibilisieren.

Der Ansatz: Die Gäste können spielerisch etwas über den großen europäischen Trinkwasserspeicher lernen, während sie im Restaurant oder im Hotel aufs Essen warten. Das funktioniert mit einem Bodenseequiz auf dem Tischset. Auf der Vorderseite werden sechs Fragen gestellt, auf der Rückseite stehen die Antworten. Da erfährt man zum Beispiel, dass der Mensch am Urlaubsort viel mehr Wasser verbraucht als zu Hause. Für die Grafik oben ist die Darstellung des Bodenseequiz leicht abgewandelt. Während die Antworten beim Tischset auf der Rückseite aufgedruckt sind, steht die Lösung hier umgedreht unter der Frage. Rechtzeitig zum Weltwassertag am 22. März ist das Bodenseequiz in einigen Konstanzer Restaurants und einem großen Hotel verfügbar. Gerhardt spricht von erfreulichem Interesse.

Die Vermittlung der Wissenshäppchen bleibt nicht die einzige Aktivität des Kompetenzzentrums in diesem Jahr. Für Anfang Juli plant der Verein eine Tagung zum Thema Wasser und Tourismus. Hier sollen Hotellerie und Gastronomie, Wasserversorger und Wassernutzer zusammengebracht werden. Die Veranstaltung bietet Vorträge, Workshops und Diskussionen. Zudem engagiert sich das Kompetenzzentrum für das Donauwasser-Netzwerk. Hier sollen Fachleute vom Bodensee Wissenstransfer liefern. Geplant ist auch ein Studentenaustausch mit Donauanrainerländern.