von Susanne Gehrmann-Röhm und Kerstin Steinert

Die Biene ist bedroht. Mehr als 560 Wildbienenarten gibt es in Deutschland. Die Hälfte davon ist, laut dem World Wide Fund For Nature (WWF), vom Aussterben bedroht. Die Intiatoren des Volksbegehren „Pro Biene“ setzen sich für ihren Erhalt ein. Aber nicht nur die Insekten sind bedroht. Auch viele fühlen sich Landwirte im Stich gelassen.

Auf der Versammlung des Kreisverbandes des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) geben sie ihrem Frust Luft. Sie suchen eine alternative Lösung, um Landwirtschaft und das Volksbegehren zu vereinen. Ihr Gegenentwurf ist ein Volksantrag: Gemeinsam unsere Umwelt schützen in Baden-Württemberg.

„Auf Landwirte wird zurzeit besonders eingeprügelt“

Das Jahr 2019 war für die Landwirte im Kreis aufgrund von brisanten Themen wie Insektensterben und Artenschutz ein besonderes Jahr, resümiert der BLHV-Bezirksgeschäftsführer Holger Stich. „Auf die Landwirte wird zurzeit besonders eingeprügelt und vielen Landwirten reicht es langsam“, sagte er. „Wir wollen keine Verbote, sondern kooperativen Naturschutz“, sagt Stich. Er prangert auch an, dass jeden Tag rund sieben Hektar Fläche im Land durch Bebauung verloren geht.

Mit dem grünen Kreuz demonstrieren Bauern aus der Region, wie hier in Stockach, gegen gegen neue Regulierungen und für mehr Respekt für ihre Arbeit. Auf Wiesen und Äcker werden sie zum stillen Protest genutzt. | Bild: Claudia Ladwig

Tatsächlich liegen laut einer Schätzung des Landes Baden-Württemberg 30 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen in Schutzgebieten, wo – wenn es nach dem Willen der Bienenschützer geht – Pestizide nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Konkrete Zahlen für den Landkreis Konstanz, gebe es nicht, antwortet das Landratsamt Konstanz auf eine Anfrage FDP-Kreisfraktion. Allerdings weise der Kreis Konstanz eine hohe Dichte an Schutzgebieten auf, da rund 40 Prozent der Landkreisflächen mindestens einer Schutzkategorie unterfallen würden.

Aktuell ist die Initiative Pro Biene allerdings nicht aktiv. Die Landesregierung habe der Initiative einen Dialog angeboten, „um gemeinsam ein umfassendes Artenschutzgesetz zu verabschieden“, das nicht hinter ihren Zielen zurückbleibt, verkünden die Aktivisten auf ihrer Homepage. Das gemeinsame Ziel des Volksbegehrens und der Landesregierung: Dass daraus ein Gesetz entstehe, das Baden-Württemberg zum Musterland in Sachen Artenschutz und Agrarwende mache.

Die Frustation bei den Bauern ist groß

Dennoch ist die Frustration bei den Landwirten groß ist. Das wurde auch im Beitrag von Christian Weiß, Landwirt aus Hilzingen-Riedheim, auf der Kreisversammlung des BLHV deutlich. Er ringe seit Wochen aufgrund von zunehmenden Hetzkampagnen und Panikmache von Tierschutz- und Umweltorganisationen damit, ob er bei der Berufswahl zum Landwirt etwas falsch gemacht habe. Er appellierte an die Politiker, sich einmal die Arbeit der Landwirte an 365 Tagen im Jahr klar vor Augen zu führen.

Seit einiger Zeit haben sich wieder Störche in der Region angesiedelt. Das sei ein gutes Zeichen, finden die Bauern auf der Kreisversammlung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband. | Bild: Löffler, Ramona

Das Landratsamt Konstanz beschäftigt sich auch mit den Bedürfnissen der Bauern. Wenn es zu einer Ausweitung des Verbots von Pestiziden komme, könnten sowohl konventionell als auch ökologisch wirtschaftende Betriebe in existenzbedrohende Schwierigkeiten kommen. Denn ein Totalverbot von Pestiziden würde auch ökologische Spritzmittel betreffen, geht aus dem Antwortschreiben an die FDP hervor. „Wir Landwirte sind diejenigen, die bei Wind und Wetter ihre Tiere und Natur nach bestem Wissen und Gewissen hegen und pflegen. Nur die Landwirtschaft kann alles Verbinden, aber in Zukunft nicht mehr zum Nulltarif“, erklärt Weiß.

Landwirte befürchten zusätzliche Kosten

Im Eckpunktepapier des Volksbegehrens Artenschutz stehe nicht, wie die Forderungen, die die Landwirte zu erfüllen haben, bezahlt werden sollen. „Wir können doch nicht zum Nulltarif in Gülletechnik, Pflanzenschutztechnik und Umsetzung der Naturschutzauflagen investieren“. Es könne ja wohl nicht sein, dass „wir Landwirte alles in der Natur zerstören“, wenn man sieht, dass sich beispielsweise seit einiger Zeit im Hegau wieder Störche angesiedelt haben.

Stockach „Wir wollen, dass man mit uns redet“: Landwirte fahren grünes Kreuz im Konvoi durchs Land Das könnte Sie auch interessieren

Stefan Leichenauer, Landwirt aus Tengen und stellvertretender Kreisvorsitzender, fragt sich und seine Kollegen, ob „wir nicht stolz sind auf das, was wir machen?“ Ihm sei Schützen durch Nützen sehr wichtig, denn ein Grundstück, das gepflegt werde, habe mehr Lebewesen als reines Ödland. Die Verbesserung der Förderung von Pflege und Erhalt von Streuobstwiesen ist einer von zehn Punkten, die in dem Volksantrag der Bauern enthalten sind. „Alle Mittel, die wir einsetzen, sind erlaubt und auch unsere Technik muss zum TÜV. Wir machen nichts Verbotenes“, sagt Leichenauer.

Sorgen und Nöte werden wieder wahrgenommen

Der Engener Bürgermeister Johannes Moser ist davon überzeugt, dass jeder dazu beitragen muss, sein Klimaverhalten zu verbessern. Thomas Hepperle, Leiter des Landwirtschaftsamtes in Stockach, kann sich in seiner 40-jährigen Tätigkeit nicht daran erinnern, dass es schon einmal so eine Situation gab. Das Pro-Biene-Volksbegehren greife den Selbstwert der bäuerlichen Familien an. Dabei haben sie nichts falsch gemacht, würden aber als Übeltäter gebrandmarkt. Durch das Volksbegehren Artenschutz würden allerdings die Sorgen und Nöte der Landwirte wieder wahrgenommen.