Konstanz Darum kommen Flüchtlinge vermehrt als blinde Passagiere auf Güterzügen hierher

In den vergangenen Wochen hat die Bundespolizei am Bodensee und am Hochrhein verstärkt Migranten auf Umschlagbahnhöfen aufgegriffen. Die Flüchtlinge verstecken sich in Containern und kommen per Güterzug aus Italien über die Alpen nach Deutschland.

Dienstag, der 20. Februar, geht von den Temperaturen her am westlichen Bodensee als Wintertag durch. Das Thermometer steigt nicht über die Drei-Grad-Marke. Und drei junge Männer, zwei Gambier und ein Tunesier, dürften vermutlich erleichtert gewesen sein, als sie um die Mittagszeit auf dem Singener Umschlagbahnhof aus einem Container klettern, in dem sie sich unter der Abdeckplane für längere Zeit versteckt hatten und in dem sie die Alpen überquerten.

Der Container kommt auf einem Waggon eines Güterzugs an, der am Vorabend in Mailand gestartet ist und dessen Zielort Duisburg im Ruhrgebiet sein soll. Als die vom Personal am Singener Umschlagbahnhof alarmierte Bundespolizei die drei Afrikaner in Empfang nimmt, geben die illegal Eingereisten zu verstehen, einen Asylantrag stellen zu wollen.

Idee sich in Güterzügen zu verstecken ist nicht neu

Dass Flüchtlinge auf ihrem Weg nach und durch Europa neben diversen anderen Verkehrsmitteln mitunter auch versteckt in Güterzügen unterwegs sind, ist nicht neu. Dennoch ist auf deutscher Seite im Grenzgebiet zur Schweiz in den vergangenen beiden Monaten eine Häufung dieser Fälle zu beobachten. So haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz zwischen dem 9. und 28. Februar im Umschlagbahnhof für Güter in Singen 21 Migranten vorübergehend festgenommen, die zuvor aus Container-Verstecken gestiegen und dabei beobachtet worden waren.

Christian Werle, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Konstanz, redet nicht von einem Trend, aber von einem wahrnehmbaren Phänomen. Er verweist darauf, dass die versteckte Fahrt auf den Güterzügen für die Flüchtlinge höchst gefährlich ist und die Temperaturen zum Teil eisig. Dennoch blieben die 21 Flüchtlinge offenbar unversehrt.

Den Aufgriffen illegal Eingereister im Bodenseeraum folgten dann diverse Fälle am Hochrhein im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein. Allein am Freitag, 23. März, wurden auf dem Umschlagbahnhof in Weil 16 Menschen festgestellt, die in Planencontainern versteckt auf einem Güterzug nach Deutschland gekommen waren. Die deutschen Behörden boten das Rote Kreuz und einen Notarzt auf, um die Migranten zu versorgen und medizinisch zu untersuchen.

Sondereinsätze der Polizei

Die 14 Männer und zwei Frauen, die aus Nigeria und Guinea stammen, wollten nach Polizeiangaben ausnahmslos Asyl beantragen. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz und wohl auch die Polizei am Hochrhein begegnet den Ereignissen unter anderem mit Sondereinsätzen, zu denen auch Hubschrauberflüge zählen. Aus der Luft lässt sich zum Beispiel leichter ausmachen, ob die Planenabdeckung von Containern aufgeschlitzt ist. Auch das Personal auf den Umschlagbahnhöfen sei sensibilisiert worden für die Vorgänge, wie Carolin Dittrich von der Polizeiinspektion Weil am Rhein erläutert. "Wir sind froh, dass noch niemand verletzt worden ist", sagt Dittrich.

Jedenfalls ist die Aufmerksamkeit der Kontrolleure geschärft. "Derzeit werden grenzüberschreitend fahrende Güterzüge auch mit Unterstützung von Hubschraubern hinsichtlich unerlaubter Einreisen regelmäßig und gezielt überprüft", stellt der Konstanzer Bundespolizeisprecher Werle fest. Und wie kontrollieren die Schweizer ihrerseits an der italienischen Grenze? "Die jüngsten Aufgriffe von Personen in Güterzügen durch die deutsche Bundespolizei sind uns bekannt", teilte die Eidgenössische Zollverwaltung auf Anfrage mit. Über die eigenen Kontrollen macht das Grenzwachtkorps "aus einsatztaktischen Gründen" keine Angaben.

Bei der Unternehmensgruppe Hupac AG, die auch den Umschlagbahnhof in Singen betreibt, bestätigt man Probleme mit Flüchtlingen auf den die Alpen überquerenden Güterzügen. "Dies stellt ein großes Sicherheitsrisiko dar, welches wir genauestens verfolgen", so äußerte sich Hupac-Sprecherin Irmtraut Tonndorf. Ziel es es zu verhindern, dass Menschen die Ladebehälter öffnen und einsteigen. Der illegale Einstieg erfolge nicht an den Verladeterminals, wo es wirksame Zutrittskontrollen gebe, sondern an Stellen auf der Strecke, wo die Güterzüge auf die Weiterfahrt warten.