Konstanz Darf es eine Leichtbauhalle sein? Flüchtlingsunterkünfte unter dem Hammer

Viele Notunterkünfte werden nicht mehr gebraucht, weil die Zahl der Flüchtlinge deutlich gesunken ist. Das Landratsamt Konstanz verkauft jetzt einen Teil der Ausrüstung: Neben Leichtbauhallen sind Container und sogar eine komplette Heizanlage im Angebot.

Suchen Sie vielleicht schon länger nach einer geräumigen Leichtbauhalle, in der sich bequem eine Oldtimer-Sammlung, Wohnwagen, Boote im Winterlager oder alles zusammen unterstellen lässt? Brauchen Sie gerade eine Heizungsanlage mitsamt vier Heizöltanks, die jeweils 5000 Liter fassen? Oder steht Ihnen der Sinn nach einer Fluchttreppe, die außen an einem Gebäude vom zweiten Stockwerk bis zum Parterre herabreicht? Nein, von einem Schnäppchen-Markt soll hier nicht die Rede sein, und die Verkaufsangebote sind auch eher für spezielle Bedürfnisse und nicht für den Massengeschmack geeignet. Das Landratsamt Konstanz verkauft derzeit Inventar, das angesichts der zuletzt stark rückläufigen Zahl von Asylbewerbern nicht mehr benötigt wird.

Notunterkünfte werden abgebaut

Als 2015 die große Zuwanderung von Menschen aus den Krisengebieten einsetzte, war Soforthilfe gefragt. Das Landratsamt machte Kreissporthallen in Singen und Konstanz zu Notquartieren und stellte Leichtbauhallen auf, damit die Flüchtlinge ein Dach über dem Kopf hatten. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet. 2017 sank die Zahl der Neuankömmlinge deutlich und auch in diesem Jahr gehen die Zahlen zurück. Medienberichten zufolge haben in den ersten vier Monaten 176 000 Menschen einen Asylantrag in einem europäischen Land gestellt, das sind 20 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Die Konsequenzen der Entwicklung beschäftigen nun das Landratsamt: Die Notunterkünfte, die der Landkreis Konstanz für die Erstunterbringung der Asylbewerber eingerichtet hatte, werden nicht mehr benötigt und sind zu einem beträchtlichen Teil schon abgebaut.

Doch was soll mit dem Inventar geschehen, das inzwischen an verschiedenen Standorten eingelagert ist? So wird die große, zweiteilige Leichtbauhalle, die zuvor auf dem Schwimmbadparkplatz an der Schwaketenstraße in Konstanz stand, derzeit auf einem Areal in Orsingen-Nenzingen aufbewahrt.

Damals zahlte das Landratsamt 1,6 Millionen Euro

Sie steht jetzt ebenso zum Verkauf wie die komplette Heizungsanlage dieser Notunterkunft, wie Bauzäune, die in Sporthallen Schlafplätze trennten, und wie Container unterschiedlicher Größe, in denen Menschen gewohnt oder Sanitäranlagen installiert waren. Für die Beschaffung des jetzt angebotenen Inventars hatte das Landratsamt nach eigenen Angaben seinerzeit rund 1,6 Millionen Euro ausgegeben. Feste Preisvorstellungen beim Verkauf der Ausrüstung bestehen auf Seiten des Landratsamts nicht, wie Fabian Knobelspies informiert. "Es gibt keine definierten Preise", sagt der Leiter des Referats Unterkünfte im Amt für Hochbau und Gebäudemanagement.

Die Verkaufsaktion funktioniert nach dem Angebotsprinzip. Wer etwas erwerben möchte, erhält ein Exposé mit Datenblättern und Fotos. Dann kann er ein Angebot abgeben. Die Kaufanfragen werden dann im Amt gesichtet. "Wir wollen natürlich das Bestmögliche rausholen", sagt Fabian Knobelspies. Zu vermuten ist, dass insbesondere der Verkauf der Leichtbauhallen nicht ganz einfach wird.

Wenn die eingegangenen Kaufangebote im Landratsamt geprüft worden sind, wird das wirtschaftslichste Angebot dem Regierungspräsidium in Freiburg zugeleitet. Dort fällt dann die Entscheidung über den Zuschlag. Der Grund: Die Kosten für die Erstunterbringung von Flüchtlingen werden vom Land Baden-Württemberg erstattet. Also reden die Geldgeber auch mit, wenn aus der Investition Erlöse zurückfließen könnten.