Auf der Suche nach genauen Zahlen über die Verbreitung von Covid-19, stößt man auf viele Ungereimtheiten. Genaue Zahlen scheint niemand zu haben, zumindest unterscheiden sich die Angaben der offiziellen Stellen teilweise fundamental.

Das hängt mit der Meldekette zusammen, die die Behörden eingerichtet haben. Die Landratsämter und örtliche Gesundheitsbehörden sind am nächsten dran an den Erkrankten und Kliniken, sie melden die Fallzahlen elektronisch an das Landesgesundheitsamt, das die Daten landesweit sammelt und an das Sozialministerium übermittelt. Von dort aus wird das Robert-Koch-Institut benachrichtigt, wo bundesweite Daten zusammengeführt werden. Durch die dynamische Situation kommt es zu Verzögerungen innerhalb der Meldekette.

In diesem Artikel versuchen wir, einen Überblick für die Region Südbaden zu schaffen. Wir berufen uns dabei auf die Zahlen der übergeordneten Stellen und aktualisieren regelmäßig. Dadurch sind die Daten nicht immer topaktuell, aber verlässlich.

Die immer aktuellsten Meldungen und Fälle finden Sie in unserem Ticker unter folgendem Link:

Überblick Coronavirus versetzt Deutschland in den Krisenmodus: Das sind die aktuellen Entwicklungen Das könnte Sie auch interessieren

So sieht es in der Region aus

Wählen Sie einen Kreis, um Informationen zur Verbreitung der Infektion zu erhalten. Die Quelle der landesweiten Daten ist das Sozialministerium Baden-Württemberg.

So sieht es in Baden-Württemberg aus

Aus den Meldungen an das Sozialministerium ergibt sich folgendes Bild für Baden-Württemberg. Klicken Sie auf einen Landkreis, um nähere Informationen zu bekommen.

So sieht es bundesweit aus

Bundesweit berufen wir uns auf das Robert-Koch-Institut. Durch die Dynamik der Situation kann es zu Abweichungen zwischen den RKI-Zahlen und den Daten des Sozialministeriums kommen.