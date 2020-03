von SK

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Konstanz steigt. Das Landratsamt Konstanz meldet drei weitere bestätigte Fälle. Damit steigt die Zahl der betroffenen Personen auf fünf.

Personen haben sich in Tirol und Südtirol angesteckt

Bei den drei neuen Fällen handelt es sich um zwei Personen aus Konstanz und eine aus Gottmadingen. Laut Pressemitteilung des Landratsamtes haben sich die Personen während eines Aufenthalts in Südtirol und Tirol mit dem Virus angesteckt.

Der Gesundheitszustand der Erkrankten sei derzeit unkritisch. Sie befinden sich in häuslicher Isolation. Aktuell ermittelt das Gesundheitsamt Konstanz die Kontaktpersonen, um eine mögliche Ansteckungskette zu verhindern. Direkte Kontaktpersonen werden daher auch auf den Virus getestet.

Was der Experte rät

Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu vermeiden, appelliert Marcus Schuchmann, Ärztlicher Direktor am Klinikum Konstanz, an die Verantwortung des einzelnen: „Nehmen Sie auch leichte Erkältungssymptome ernst und vermeiden Sie Kontakte zu anderen Personen so gut wie möglich. Melden Sie sich gegebenenfalls krank und schicken Sie ihre Kinder nicht in die Schule oder den Kindergarten und bleiben Sie Veranstaltungen mit vielen Menschen fern.“