Wer in einer Grenzregion lebt, sollte sich auch für die Nachbarn interessieren. Gemäß dieser Ansage haben Kreisverband und Konstanzer Stadtverband der CDU immer wieder einmal ausländische Gäste als Redner zum Neujahrsempfang geladen. 2013 eröffneten die Christdemokraten das Jahr mit dem damaligen Schweizer Botschafter Tim Guldimann. Ein Jahr später, 2014, stellte sich der Präsident der Region Elsass, Philippe Richert, am Bodensee vor. Beim Neujahrsempfang 2019, der am Dienstagabend im Konstanzer Konzil stattfand, schlug das Pendel der Begegnung erneut in Richtung Frankreich aus. Die französische Botschafterin in Deutschland, Anne-Marie Descôtes, war zu Gast, begleitet von der Generalkonsulin Frankreichs in Stuttgart, Catherine Veber.

Im Jahr der Europawahl (26. Mai) hatten die Gastgeber ein passendes Motto gewählt: Frankreich und Deutschland – starke Partner für Europa. Selbstvertrauen und Stärke scheinen wichtig in diesen Zeiten – für die beiden Länder selbst wie auch für Europa. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron war der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel oft vorausgeeilt mit seinen Vorschlägen in Sachen Europa: vom europäischen Währungsfonds bis zur europäischen Armee. Derzeit stellt sich die Lage so dar, dass Macron im eigenen Lande die Wogen der Protestbewegung der Gelbwesten glätten muss. Und Merkel hat mit dem Rücktritt vom CDU-Parteivorsitz das Ende ihrer politischen Karriere eingeleitet.

Gelbwesten werden nicht gesehen

Gelbwesten wurden im gut gefüllten Speichersaal des Konzils beim CDU-Neujahrsempfang nicht gesichtet. Botschafterin Anne-Marie Descôtes richtete den Blick denn auch programmgemäß Richtung Europa, das – und hier bezog sie sich auf Macron – unsere Geschichte, unsere Identität und unser Bezugspunkt sei. Mit Blick auf 2018 verbuchte die Botschafterin auf der Habenseite Fortschritte im Bereich der europäischen Finanzpolitik ("Wir haben die Eurozone krisenfester gemacht") und im Bereich der Verteidigung ("Europa muss mehr Verantwortung übernehmen"). Auch die Klimakonferenz in Kattowitz sieht die ehemalige Deutschlehrerin als Erfolg. Es sei gelungen, sich auf ein gemeinsames Regelbuch zu einigen. Doch Descôtes warnte: "Uns läuft die Zeit davon." In der Terrorismusabwehr müsse die Kooperation verbessert werden. Das habe der Anschlag in Straßburg gezeigt.

Im neuen Jahr sind das Bündnis und die deutsch-französische Kooperation weiter gefordert. Noch im Januar soll ein deutsch-französischer Freundschaftsvertrag unterzeichnet werden, der neue Élysée-Vertrag. Descôtes warb bei ihrem Besuch in Konstanz für eine vertiefte Zusammenarbeit beider Länder beim Thema Digitalisierung: "Die Konkurrenz ist groß." Wichtig sei, gemeinsam Hoffnung zu entfalten "für unser Europa" und auch andere Länder für die Ideen zu gewinnen.

"Die CDU wirkt wieder"

Der Konstanzer CDU-Stadtverbandsvorsitzende Fabio Crivellari hatte gleich zu Beginn des Abends das Thema eingeordnet. Europa sei keine Selbstverständlichkeit, sondern eine wiederkehrende Herausforderung. "Viele Themen stehen nicht erst sei gestern auf der Tagesordnung." Der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung appellierte: "Wir haben Anlass deutlich zu machen, was Europa für ein Geschenk ist und was die deutsch-französische Freundschaft für ein Geschenk ist." Für dieses Europa müsse man kämpfen und den Rechtspopulisten klar entgegentreten. Jung wagte am Ende einen kleinen Ausblick auf die Verkehrssituation in der Region: Die Bahnverbindungen müssten besser werden. "Dieser Aufgabe stelle ich mich", so Jung. Und CDU-Kreisvorsitzender Willi Streit bilanzierte mit Blick auf die Bundespartei: "Die CDU wirkt wieder."