Der große Umzug zur Buurefasnacht am Sonntag, 1. März, in Büsingen muss in diesem Jahr ausfallen: „Der Schweizer Bundesrat verbietet wegen des grassierenden Coronaviruses alle öffentlichen Großveranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern“, bedauert Stephan Burmeister vom ausrichtenden Büsinger Narrenverein Hobelgeiß. Da Büsingen zwar politisch gesehen deutsch ist, aber im Schweizer Wirtschafts- und Zollgebiet liege, werde auch der Umzug in Büsingen abgesagt.

Insgesamt 47 Zünfte aus Deutschland und der Schweiz waren eingeladen, um in Büsingen ganz traditionell die „Alte Fasnet“ zu feiern. Weit über 1000 Besucher verfolgen Jahr für Jahr das närrische Spektakel am Sonntag nach Aschermittwoch.

Trauer bei der Hobelgeiß – dem Symbol der Büsinger Buurefasnet. | Bild: Bild: SK-Archiv

Die Entscheidung ist den Verantwortlichen schwer gefallen. Noch am Morgen zeigte sich Büsingens Bürgermeister Markus Möll überzeugt, dass die Großveranstaltung stattfinden kann, doch dann kam der Beschluss aus Bern. „Wir bitten um Ihr Verständnis“, wendet sich Burmeister an viele mutmaßlich enttäuschte Fasnachter.