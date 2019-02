Wenn in Elmshorn ein Motorboot gestohlen und nach drei Jahren in Belgrad entdeckt wird, kommt auch Konstanz ins Spiel. Genauer gesagt: das Kompetenz-Zentrum Bootskriminalität bei der dortigen Wasserschutzpolizei. Seit Jahren sind die Konstanzer Ermittler eine weltweit zentrale Anlaufstelle, wenn es knifflige Fragen zu lösen gibt. So wie jetzt nach der Durchsuchung eines Anwesens in Belgrad.

In der serbischen Hauptstadt stieß die Kriminalpolizei neben mehreren gestohlenen Fahrzeugen auf das Sportboot im Wert von 50 000 Euro. Die auf Vermittlung der Grenzschutzagentur Frontex eingeschalteten Konstanzer Spezialisten konnten es identifizieren und den rechtmäßigen Eigentümer ermitteln. Eine schwierige Aufgabe, wie einer Mitteilung der Polizei zu entnehmen ist: Die noch unbekannten Täter hatten die Rumpfnummer des Bootes gefälscht. Doch in Zusammenarbeit mit der Pinneberger Kriminalpolizei wurde klar: Das Boot war vor drei Jahren während Reparaturarbeiten bei einem Gebrauchtboothändler bei Elmshorn gestohlen worden.

Dieses Motorsportboot wurde von der Belgrader Kriminalpolizei bei einer Durchsuchung entdeckt. Es war drei Jahre zuvor bei Elmshorn gestohlen worden. | Bild: Wasserschutzpolizei Konstanz

Den komplizierten Rücktransport organisiert übrigens auch die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt. Einer der Konstanzer Beamten bezeichnet dies schmunzelnd als "Rundum-Sorglospaket", denn die Rückholung wäre für den Geschädigten ohne Unterstützung durch die Kontakte der Polizei sehr schwer.

Zugriff an der tschechischen Grenze

Gerade erst halfen die Konstanzer bayrischen Kollegen an der tschechischen Grenze. Sie hatten zwei Männer auf der Fahrt nach Rumänien kontrolliert und stießen in ihrem Auto auf zwei Außenbordmotoren. Da diese in Decken gehüllt und die Versorgungsleitungen durchtrennt waren, lag der Diebstahlsverdacht nahe. Die Konstanzer Spezialisten ordneten die Motoren sofort einem Diebstahl im hessischen Ginsheim-Gustavsburg zu. Dank der schnellen Tatortarbeit der Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden und Ermittlungen der zentralen Ermittlungsgruppe der hessischen Wasserschutzpolizei gaben die mutmaßlichen Täter den Diebstahl zu, die Eigentümer erhalten die Motoren im Gesamtwert von 7000 Euro bald zurück.

Jagd nach betrügerischem Charterunternehmer

Auch in Ermittlungen an der Ostsee sind die Konstanzer eingebunden. Zusammen mit der Kriminalpolizei Stralsund und der Wasserschutzpolizei Wolgast wurde ein unterschlagenes Segelboot identifiziert. Nach Angaben des Kompetenz-Zentrums wurde es nicht beschlagnahmt, weil der aktuelle Besitzer es in gutem Glauben und mit allen notwendigen Dokumenten vor einigen Jahren von dem Beschuldigten erworben hatte. Dieser weltweit gesuchte Charterunternehmer hatte es und fünf weitere Schiff über eine Bank finanziert und ohne deren Wissen zum Kauf angeboten. Vier der Schiffe im Gesamtwert von etwa 500 000 Euro wurden in Kroatien und Deutschland sichergestellt beziehungsweise lokalisiert.