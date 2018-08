Eigentlich fehlen nur noch die Strandliegen und die Sonnenschirme. Und ein Imbissstand mit Getränke- und Eisverkauf. Und entspannende Musik aus den Lautsprechern. Ist es vielleicht Amrum, Föhr oder eine andere der Inseln im Norden, die für ausgedehnte Strände bekannt sind? Nein. Die leuchtend hellen Flächen, die ein wenig anmuten wie Sandstrände am Meer, sind am Bodensee zu finden und wirken aus der Vogelperspektive besonders beeindruckend.

Schlick, nicht Sand

Wer hier schwimmen möchte, muss Anlauf nehmen: das Strandbad am Konstanzer Hörnle (unten) in rekordverdächtigen Niedrigwasserzeiten. | Bild: Achim Mende

Sie liegen links und rechts des Reichenauer Damms, am Ermatinger Becken oder rund um die Insel Werth bei Stein am Rhein. Freigelegt werden die Uferzonen von einem Seepegel, der seit Wochen langsam aber beständig sinkt. Ganz abgesehen davon, dass es zum Beispiel im Naturschutzgebiet am Reichenauer Damm verboten wäre, ein Strandlager aufzuschlagen: Es würde auch keinen Spaß machen und wäre recht unkomfortabel. Denn bei den hellen freigelegten Flächen handelt es sich um Schlick, um langsam trocknenden Seegrund und nicht um feinkörnigen Nordseesand.

Folgen für Mensch und Natur

Wo der See zum Rhein wird, da tut sich Land auf: Die Insel Werd bei Stein am Rhein. Von Eschenz aus führt die Brücke auf das kleine Eiland.





Mit Blick auf die aktuellen Verhältnisse ließe sich noch trefflich fachsimpeln, welche Folgen der Niedrigwasserstand für Mensch und Natur hat. Wann müssen die Bodenseeschiffsbetriebe (BSB) den Verkehr einschränken, weil Stege sich nicht mehr anfahren lassen? Erst bei einem Wasserstand von unter drei Metern (Pegel Konstanz) dürfte es laut BSB gravierendere Einschränkungen geben. Am Dienstag betrug der Pegel in Konstanz 3,09 Meter.

Dem See geht nicht das Wasser aus

Wo der Rhein in den Untersee fließt: Die Farben des Wassers changieren im Ermatinger Becken. Die Fahrrinnen für die Schiffe werden immer enger. Links oben der Schweizer Seeort Ermatingen, rechter Hand ein Stück Uferlinie des Wollmatinger Rieds vor Ausläufern der Insel Reichenau.

Geht dem See am Ende das Wasser aus? Über diese Frage wird man bei der Bodenseewasserversorgung milde lächeln. Natürlich nicht. Nun wollen wir an dieser Stelle nicht den Klimawandel beschwören. Stattdessen sollen die Bilder der Fotografen Achim Mende und Gerhard Plessing einfach nur ihren Zauber entfalten.

Stelldichein auf der Kiesbank: Diese Wassersportler haben ihren Platz zum Ausruhen zwischen Reichenau und Mettnau gefunden. | Bild: Achim Mende

Trockene Füße: In diesem Teil des Ensembles der Pfahlbausiedlung in Unteruhldingen sind die Holzstelzen, auf denen die Gebäude stehen, nicht mehr vom Bodenseewasser umspült.





Mehr fließen als tosen: Der Rheinfall bei Schaffhausen scheint gezähmt in diesen Tagen.





