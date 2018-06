Konstanz Bodensee: Weniger Bootsmotorendiebstähle, aber keine Entwarnung

Das Kompetenz-Zentrum Bootskriminalität mit Sitz in Konstanz hat im vergangenen Jahr Diebesgut im Wert von 2,6 Millionen Euro sichergestellt. Diebe von Außenbordmotoren kommen oft aus dem osteuropäischen Raum.

Es ist ein kleines Team von vier Ermittlern im Kompetenz-Zentrum Bootskriminalität (KBK), das von Konstanz aus bundesweit und sogar über die deutschen Grenzen hinaus kriminellen Machenschaften nachspürt. Das Quartett, das sich ungern fotografieren lässt, fahndet zum Beispiel nach Dieben von Booten und Bootsmotoren. Seine Spezialkenntnisse machen es möglich, dass entwendete Yachten oder unterschlagenes maritimes Zubehör sichergestellt und am Ende den Besitzern zurückgegeben werden können. 2017 war ein ausgesprochen erfolgreiches Arbeitsjahr für die Ermittler, wie die jetzt vorgelegte Bilanz zeigt. So konnten in Zusammenarbeit mit Polizeidienststellen vor Ort europaweit maritime Vermögenswerte von 2,6 Millionen Euro sichergestellt werden. Damit ist die Summe zweieinhalb mal so hoch wie 2016 (1,1 Millionen Euro). Über die 17 Jahre des Bestehens der Fahndungseinheit vom Bodensee addieren sich diese Sicherstellungen inzwischen auf einen Wert von 31,6 Millionen Euro.

Autos und Fahrräder als "Beifang"

Zu den mit KBK-Unterstützung im vergangenen Jahr wiederbeschafften Objekten zählen 19 Sportboote, ein Wassermotorrad (Jetski), 105 Außenbordmotoren und ein Bootstrailer. Dazu kommt Diebesgut aus dem nichtmaritimen Bereich, dass die Fahnder in ihrer Bilanz als "Beifang" bezeichnen: Sieben Kraftfahrzeuge, ein Trailer, ein Quad, vier Rüttelplatten und diverse Fahrräder. Der Wert des Beifangs beläuft sich auf 200 000 Euro.

Internationale Ermittlungen

Das KBK macht in seiner Jahresbilanz klar, dass Bootskriminalität ein internationales Phänomen ist. Auf nationaler Ebene allein lassen sich Täter und Taten nicht verfolgen und bekämpfen. Dabei ist Deutschland nicht nur Tatort, sondern auch Transitland. "Die Täter, die dingfest gemacht werden konnten, stammen aus 14 Nationen, ganz überwiegend aus dem osteuropäischen Raum. Sie waren gut organisiert und höchst mobil", heißt es im Bericht des KBK. Die Internationalität der Tätergruppierungen lässt sich auch am Bodensee nachvollziehen. Hier ließen sich Diebstähle von Bootsmotoren Tätern aus Bulgarien, Polen und Rumänien zuordnen.

Festnahme in Rosenheim

Die Konstanzer Ermittler führen es auf gute Polizeiarbeit zurück, dass die Zahl der Außenbordmotorendiebstähle 2017 um 26 Prozent auf 1062 Fälle zurückging (2016: 1437). Entwarnung will das KBK indes nicht geben. Es verweist darauf, dass die Fallzahlen in dem Segment in den Jahren 2010 und 2012 ähnlich hoch waren wie jetzt. Gerade der Bodensee war in den vergangenen Jahren ein beliebtes Revier für Bootsmotorendiebe. 2016 wurden allein auf baden-württembergischer Seite an Bojenfeldern und Liegeplätzen an Ober- und Untersee 67 Außenbordmotoren entwendet. Drei Diebstähle ließen sich zügig aufklären. Die mutmaßlichen Täter, drei Männer aus Rumänien, wurden kurz nach den Diebstählen in Rosenheim gefasst. Die Ermittlungen in einer Serie von rund 60 Diebstählen stehen inzwischen kurz vor dem Abschluss, wie KBK-Ermittler Christof Wolf auf Anfrage dieser Zeitung informierte. Wolf sagt: "Wir haben es am Bodensee mit international arbeitenden Tätern zu tun, die nachweislich in Deutschland, der Schweiz und Österreich aufgetreten sind. Das unterstreicht die Notwendigkeit der engen Zusammenarbeit der Polizei in den drei Ländern."

Für 2017 meldet das KBK im baden-württembergischen Bodenseeraum 18 Außenbordmotorendiebstähle. Davon wurden 17 Delikte aus dem Landkreis Konstanz gemeldet.