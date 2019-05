Büsingen 29. April 2019, 15:50 Uhr

Betrunkener stürzt durch Glastür

Ein 28-jähriger Mann hat in der Nacht auf Montag, 29. April, gegen 1.20 Uhr bei einem Sturz in einem Wohnhaus Schnittwunden erlitten. Das teilt die Polizei mit. Der Mann war mit diversen oberflächlichen Schnittverletzungen am Oberkörper in die Privatwohnung zurückgekehrt, eine Bekannte alarmierte den Rettungsdienst.