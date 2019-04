492 Kandidaten bewerben sich bei der Kommunalwahl am 26. Mai um einen der 62 zu vergebenden Sitze im Kreistag. Bei der Kreistagswahl 2014 waren es 556 Kandidaten. Erstmals dabei ist die Alternative für Deutschland (AfD), die mit insgesamt zehn Kandidaten in sechs von sieben Wahlkreisen antritt. Nur im Wahlkreis V (Engen) schickt die AfD keine Bewerber ins Rennen. Auch die Linke ist mit ihren 42 Kandidaten nicht in allen Wahlkreisen vertreten. Sie hat Listen für die Wahlkreise I (Konstanz), III (Singen) und VII (Stockach) gemeldet. CDU, Freie Wähler, Bündnis 90/Die Grünen, SPD, FDP und Die Linke stehen in dieser Reihenfolge auf dem Stimmzettel und treten – abgesehen von Die Linke – in allen Wahlkreisen an. Die AfD steht als erstmals antretende Partei am Ende. Der Kreiswahlausschuss hat den Kandidatenlisten nach intensiver Vorarbeit der Kreisverwaltung am Dienstag einstimmig zugestimmt.

Eine ungewöhnliche Situation trat bei einem Kandidaten der AfD im Wahlkreis Stockach ein. Dort hatte einer von drei Kandidaten aus gesundheitlichen Gründen seine Bewerbung zurückgezogen. Nachdem die Kreisverwaltung die Rechtmäßigkeit bestätigt hatte, meldete sich in der Ausschuss-Sitzung ein Zuhörer zu Wort und informierte Kreiswahlleiter und Landrat Frank Hämmerle, dass der Bewerber am Wochenende gestorben sei.

Künstlername auf dem Wahlzettel

Ungewöhnlich auch der Fall des Konstanzer SPD-Bewerbers Daniel Schulze. Seinem Wunsch, auch mit seinem Künstlernamen auf dem Wahlzettel zu stehen, konnte entsprochen werden. Somit steht auf der Liste im Wahlkreis I der Eintrag "Dr. Schulze, Daniel (Dr. Morgenroth, Daniel)".

Auch die Berufsbezeichnung kann einen Anlass zum Grübeln und juristischer Feinarbeit geben. Zum Beispiel in Volkertshausen (Wahlkreis III). Dort musste zum Zeitpunkt der Bewerbung Alfred Mutter seinen aktuellen Beruf angeben: Bürgermeister. Am Wahltag wird er aber bereits die Amtskette an seinen Nachfolger Marcus Röwer übergeben haben und wird auf dem Wahlzettel als Bürgermeister i.R. stehen.

163 von 492 Kandidaten weiblich

Nach Angaben von Frank Hämmerle wurde ausgiebig von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, in einem anderen Wahlkreis zu kandidieren als jenem, in dem der Wohnort dieser Kandidaten liegt. Dafür sei die Sollregelung nicht ausgeschöpft worden, die Kandidatenlisten zu etwa gleichen Teilen mit Frauen und Männern zu besetzen.

Von den insgesamt 492 Kandidaten in allen sieben Wahlkreisen (Konstanz, Radolfzell, Singen, Gottmadingen, Engen, Höri und Rielasingen-Worblingen, Stockach) sind 163 weiblich. Verteilt auf die Parteien sind es: CDU 22 (Gesamtzahl der Kandidaten: 90), Freie Wähler 22 (90), Bündnis 90/Die Grünen 42 (82), SPD 36 (88), FDP 29 (90), Die Linke 12 (42) und AfD 0 (10).

Neue Linie nicht mehr dabei

Die bisher mit zwei Kreisräten im Gremium vertretene Neue Linie hatte bereits gemeldet, dass sie nicht wieder antreten will. Die beiden Kreisräte wollen sich auf die politische Arbeit in Singen konzentrieren.