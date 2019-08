Wie muss das Wetter sein, damit die Menschen eine Schiffstour auf Bodensee und Rhein machen? Christopher Pape, Pressereferent der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB), des größten Schifffahrtsunternehmens am internationalen Bodensee, ordnet die Dinge ein. Am besten sei natürlich schönes Wetter, sagt er. Sommerlich warm darf es sein. Rekordhitze beflügelt das Interesse allerdings nicht unbedingt. Und ganz schlecht fürs Geschäft sind Regen und Kälte.

Viele Regentage im Mai

So gesehen ist die Schifffahrtssaison aus Sicht der Bodensee-Schiffsbetriebe bisher nicht optimal verlaufen. „Im Mai kamen sehr viele Regentage zusammen, da hat‘s ordentlich runtergeschüttet“, erinnert sich Pape. Hinzu kommt, dass der stets am Osterfest orientierte Saisonstart in diesem Jahr drei Wochen später erfolgte als im Vorjahr.

Für die BSB fällt die Zwischenbilanz denn auch „durchwachsen“ aus. Bei den Fahrgastzahlen besteht Luft nach oben. Für den Zeitraum vom Saisonstart im April bis zum 31. Juli zählte das Unternehmen 1 160 198 Passagiere auf zwölf BSB-Schiffen der Weißen Flotte und der Fähre Friedrichshafen. Damit bleibt die Fahrgastzahl um 14 Prozent hinter den Vorjahresergebnis zurück. Christopher Pape verweist darauf, dass 2018 mit der langen Schönwetterperiode auch eine Ausnahmesaison war. Und er merkt an, dass das Minus moderater ausfällt, wenn man den Schnitt der vergangenen fünf Jahre betrachtet. Dann sind es sechs Prozent.

Auch bei VLB weniger Fahrgäste

Auch bei den österreichischen Vorarlberg Lines (VLB), die mit der „Sonnenkönigin“ das größte Schiff auf dem Bodensee betreiben, hofft man auf gute Wetterbedingen in den nächsten Wochen. Nach Angaben von Geschäftsführer Alexandro Rupp brachen die Passagierzahlen im Kursverkehr bis Ende Juli gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent ein.

„Bei Event- und Rundfahrten liegen wir ungefähr wie im Vorjahr“, heißt es in der VLB-Stellungnahme. Rupp verweist darauf, dass nicht nur der Mai verregnet gewesen sei, sondern auch die Wochenenden im Juli „sehr nass“ waren. „Das Wetter sollte einfach mitmachen“, hofft der VLB-Geschäftsführer.

URh profitiert von Wasserstand

Eine besondere Situation ergibt sich für die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh), deren Kursschiffe zwischen Konstanz/Kreuzlingen und Schaffhausen unterwegs sind. In der laufenden Saison gingen bei der URh 187 000 Passagiere an Bord, fünf Prozent weniger als im Vorjahresvergleich. Im Monat Juli verzeichnete das Unternehmen indes ein Plus von acht Prozent.

Dabei habe sich das Frühsommerhochwasser, das die Fahrsituation auf dem Rhein bis zum 8. Juli beeinflusste, kaum negativ ausgewirkt, versichert URh-Geschäftsführer Remo Rey. Vielmehr habe die Schifffahrtgesellschaft vom hohen Wasserstand und den Schönwettertagen profitiert. „Wo die URh letzte Saison mit Niedrigwasser zu kämpfen hatte, freuten sich dieses Jahr die Ausflügler über ungetrübten Schifffahrtsgenuss“, beschreibt Rey die Situation im Juli.

Brücke an 27 Tagen nicht passierbar

Dabei war die Situation der Rheinschifffahrt in der ersten Saisonhälfte nicht ganz ohne Handicap. An 27 Tagen konnten Schiffe wegen Hochwassers die Brücke bei Diessenhofen nicht passieren. Die Schiffe mussten wenden, beziehungsweise die Passagiere mussten von Schiff zu Schiff umsteigen.

Rey gewinnt dem Hochwasser nachträglich sogar noch eine gute Seite ab: „Dafür reicht das Wasser nun bis weit in den Herbst hinein. Das hilft uns – insbesondere, wenn der September wieder schön und warm ist.“