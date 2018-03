Konstanz Bald auf dem Radschnellweg nach Konstanz?

Die Strecke Konstanz-Allensbach könnte zur Rad-Autobahn werden. Das sieht zumindest ein Vorschlag des Landesverkehrsministeriums vor. Doch wer bezahlt den Ausbau?

Pendeln vielleicht schon bald Berufstätige auf einem Radschnellweg zwischen Allensbach und Konstanz zur Arbeit? Und das auf einer vier Meter breiten, glatten Asphaltbahn, kreuzungsfrei? Solche Verhältnisse schweben zumindest Landesverkehrsminister Winfried Hermann vor, der in der vergangenen Woche seine Pläne für die Rad-Autobahnen der Zukunft vorstellte. Der Planung des Landes zufolge wird auch der Abschnitt von Allensbach über Reichenau-Festland nach Konstanz als potenzielle Radschnellwegstrecke gehandelt. CDU-Kreisrat Helmut Kennerknecht, der lange Bürgermeister in Allensbach war, brachte das Thema am Montag im Kreistag zur Sprache. Ob der Landkreis Konstanz tatsächlich Chancen hat, auf die schnelle Radspur zu kommen, blieb indes offen. "Die Anforderungen sind hoch, wir wissen nicht, ob wir sie erfüllen können", sagte Ralf Bendl, der Leiter des Amts für Nahverkehr und Straßen. Die Schnellverbindungen sollen nach Vorstellung des Verkehrsministers Pendler aufs Rad locken und Schiene und Straße in Spitzenzeiten entlasten. Unbeantwortet blieb im Kreistag die Frage, wie die Kosten verteilt werden.