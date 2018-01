Konstanz Auswertung: Geschwindigkeitsüberwachung bringt Millionen-Betrag in die Kreiskasse

Der Landkreis Konstanz hat im vergangenen Jahr 1,1 Millionen Euro aus stationären und mobilen Tempomessungen erzielt. Allein 660.000 Euro entfielen auf die Blitzeranlage an der B33 vor der Konstanzer Stadteinfahrt. Der Spitzenreiter unter den Schnellfahrern war hier im Tempo-70-Bereich mit 175 Stundenkilometern unterwegs.

Die Geschichte dieser schwarzen Säule ist noch jung, aber der Einsatz hat sich längst als äußerst erfolgreich erwiesen: Am 28. April 2016 ging an der Bundesstraße 33 vor den Toren von Konstanz eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage des Landkreises in Betrieb. Seither werden hier rund um die Uhr vor dem Abzweig zur Westtangente Tempoverstöße von motorisierten Verkehrsteilnehmern aufgezeichnet, die schneller fahren als die erlaubten 70 Stundenkilometer. Die Bilanz dieser Überwachung: Allein im Jahr 2017 wurden hier 34 000 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Die Ahndung dieser Verstöße bescherte dem Landkreis Einnahmen in Höhe von rund 660 000 Euro, wie Björn Gentner, der stellvertretende Referatsleiter der zentralen Bußgeldstelle des Landkreises, auf Anfrage dieser Zeitung informierte. Pro Tag flossen somit mehr als 1800 Euro in die Kreiskasse. In den ersten acht Monaten nach der Inbetriebnahme der Anlage, von Ende April bis Ende Dezember 2016, waren 29 000 sanktionsfähige Überschreitungen des Tempolimits festgestellt worden. Daraus ergaben sich Knöllchen-Einnahmen von rund 500 000 Euro.

Schild warnt frühzeitig

Fest steht, dass die Anschaffung der 95 000 Euro teuren Anlage an der Bundesstraße 33 sich bereits im ersten Betriebsjahr gerechnet hat. Der Kreistag war bei der Bewilligung der Mittel zuvor noch von zwei Jahren ausgegangen. Gleichwohl legt Björn Gentner Wert auf die Feststellung, dass nicht das Geld an erster Stelle steht: „Die Verkehrserziehung ist oberstes Gebot.“ Im Bereich der Ampelanlage zur Westtangente war es in den Jahren vor der Installierung des Blitzers zu mehreren schweren Unfällen gekommen. Mobile Tempomessungen ergaben, dass dort oft zu schnell gefahren wurde. Den Vorwurf der Abzocke lassen die Kontrolleure auch aus einem anderen Grund nicht gelten. Gentner verweist darauf, dass Autofahrer auf der Strecke frühzeitig per Beschilderung auf das Tempolimit und die Radarkontrolle hingewiesen werden. Doch längst nicht alle Verkehrsteilnehmer nehmen offenbar die Warnung zur Kenntnis.

Spitzenreiter unter den Schnellfahrern in diesem Tempo-70-Bereich an der B 33 war im vergangenen Jahr ein Autofahrer, der mit 175 Stundenkilometern die Blitzersäule passierte. In dieser Dimension erwarten den Raser laut bundesdeutschem Bußgeldkatalog nicht nur eine saftige Geldstrafe, sondern auch zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Tragen Geschwindigkeitskontrollen tatsächlich zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei? Eine Auswertung des Unfallgeschehens auf der Bundesstraße 33 könnte eine solche Annahme stützen. Eine Statistik des Konstanzer Polizeipräsidiums listet für die 28 Monate vor der Installierung der Blitzeranlage an der Bundesstraße 33 auf dem Streckenabschnitt neun Unfälle mit zwei schwer- und 20 leichtverletzten Beteiligten und einen Sachschaden von 111 000 Euro. In der Zeit nach Inbetriebnahme der Anlage vom 1. Mai 2016 bis zum 31. Dezember 2017 (20 Monate) wurden fünf Unfälle mit neun Leichtverletzten und einem Schaden von 81 000 Euro registriert. Tendenziell sei daher von einem Rückgang der Unfallzahlen seit Aufstellung des Blitzers auszugehen, stellte ein Polizeisprecher fest. Zu beachten sei dabei, dass es sich in der Mehrzahl um Auffahrunfälle gehandelt habe. Bei sieben von den neun Unfällen vor und bei allen fünf Unfällen nach dem Aufstellen des Messgerätes fuhren Verkehrsteilnehmer auf ein vorausfahrendes, abbremsendes oder stehendes Fahrzeug auf.

Die zentrale Bußgeldstelle des Landkreises betreibt in Engen, Rielasingen-Worblingen und Steißlingen drei weitere stationäre Messanlagen. In diesen sogenannten Starenkästen wird wechselweise eine Kamera installiert. In der Statistik für 2017 kommen zu den 34 000 an der B 33 vor Konstanz gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen damit noch einmal rund 1000 hinzu.

Zudem setzt die Kreisverwaltung auch auf mobile Messungen. Derzeit gibt es nach Angaben von Björn Gentner etwa 50 Messstellen. Der schwerwiegendste Verstoß, der 2017 bei den mobilen Kontrollen festgestellt wurde, ereignete sich auf der Höri bei Gaienhofen: Ein Autofahrer passierte die Kontrollstelle in einem Tempo-70-Bereich mit 154 Stundenkilometern. Bei den mobilen Geschwindigkeitsmessungen wurden nach Angaben des Ordnungsdezernats im vergangenen Jahr 255 000 Fahrzeuge kontrolliert. Etwa 12 000 (5,7 Prozent) fuhren zu schnell.

Zahlen und Fakten