"Prinzipiell kann man jeden Fisch grillen", sagt Hubert Neidhart. Er muss es wissen, denn er führt in fünfter Generation das Restaurant "Grüner Baum" in Moos und wurde bereits von der Schweizer "Tafelgesellschaft zum Goldenen Fisch" für die Qualität seiner Fischgerichte ausgezeichnet. Nach vielen Jahren des Fischgrillens hat er einige Tipps parat, damit auch Laien ein gut gegrillter Fisch gelingt – er sollte nämlich weder zerfallen noch trocken werden.

Kochexperte Hubert Neidhart bei der Zubereitung des Bodenseefisches. | Bild: Isabelle Arndt

"Man braucht ein bisschen Übung", sagt der Experte, "das ist die Königsklasse des Grillens". Daher empfiehlt er, sich vorab etwas mit Fisch zu befassen. Welches Tier eignet sich? Welche Temperatur braucht es? Fische mögen es nämlich nicht so heiß wie Steak oder Bratwurst. Doch bevor es so weit kommt, muss der Fisch erst gekauft werden. Neidhart setzt dabei auf Fischhändler aus der Region. Die Tiere, die er verwendet, stammen aus den Händen von Albin Lang oder Willi Böhler.

Geringe Fangmengen am gesamten Bodensee

Die Hände von Willi Böhler sind mittlerweile aber recht leer, wie er sagt. Jetzt ist Fangzeit für Felchen, Aal und Hecht, erklärt der Fischereimeister mit einem kleinen Laden in Gaienhofen-Hemmenhofen auf der Höri. Abends legt er seine Netze aus, doch an diesem Tag hat Böhler nur 30 Felchen, eine Trüsche und einen kleinen Hecht aus dem Untersee gezogen. "Das ist die schlechteste Saison bisher", sagt Böhler, der seit 1990 hauptberuflich fischt.

Willi Böhler ist Fischereimeister mit Laden in Gaienhofen-Hemmenhofen auf der Höri. Dort verkauft er derzeit die wenigen Felchen, die ihm noch ins Netz gehen. | Bild: Arndt, Isabelle

Die Fangmenge habe sich am Untersee in dieser Zeit von 700 000 auf aktuell rund 30 000 Kilogramm reduziert. Geringere Fangmengen sind am gesamten Bodensee zu beobachten. Böhler führt das auf Phosphatmangel zurück, weshalb die Fische kaum Nahrung fänden. Da es weniger Fisch gebe, werde es schwieriger, regionalen Fisch zu grillen. Sein Tipp: Wer örtliche Fischhändler wie ihn einen Tag vorab anruft, erfährt die voraussichtliche Fangmenge und kann sich meist einen Fisch reservieren.

Zuchtfisch ja, Massentierhaltung nein

Doch es gibt Alternativen, Fisch muss nicht aus dem Bodensee stammen. "Zuchtfisch ist nicht schlecht, wenn die Bedingungen stimmen", sagt Fischereimeister Böhler. Allerdings könne es schwierig sein, die Herkunft nachzuvollziehen. Auch Koch Hubert Neidhart hält Zucht für eine Option, denn Wildfang sei nur begrenzt möglich und sinnvoll. Die Experten sind sich aber einig: Wie bei allen Tieren könne eine Massentierhaltung, wie sie teilweise beim Lachs in Zuchtanlagen stattfinde, nicht nachhaltig und gut sein.

"Ein Fisch muss langsam wachsen", sagt Neidhart, dann habe er eine gute Fleischsubstanz und lasse sich besser grillen. Dafür sei auch das Futter entscheidend. "Das ist wie bei Fleisch: Schlussendlich ist ein Tier das, was es frisst", sagt Neidhart. Die Herkunft hält Willi Böhler auch bei Tiefkühlware für wichtig: Gefrorenes Seelachsfilet aus dem Atlantik sei bei guter Kühlkette nicht schlecht, werde aber mitunter in China verarbeitet und verpackt. "Dieser Transportweg einmal um die Welt steht nicht auf der Verpackung", warnt er. Und wenn ein Fisch erstmal auf dem Teller liegt, könne man nur schwer erkennen, wo das Tier herkommt und wie es aufgewachsen ist oder gefangen wurde.

Nur ein gut gekühlter Fisch kommt auf den Grill

Ob ein Fisch frisch ist, wird laut Hubert Neidhart dagegen rasch deutlich: Die Augen sind klar, die Kiemen rot, der Fisch glänzt. Auch für Teilstücke aus dem Supermarkt gibt es Rat: "Solange er nicht nach Fisch riecht, ist er frisch", sagt Willi Böhler. Das Fleisch eines Fisches sollte bei einem Drucktest wenig nachgeben, sagt der Fischer. Gut ist, wenn es noch Spannkraft hat.

Auf dem Grill braucht Fisch dann ein wenig Zuwendung, damit er gelingt. "Fisch ist sehr sensibel", sagt Hubert Neidhart. Deshalb sollte er nach dem Angeln noch ein wenig ruhen, vor dem Grillen sollte er ständig gekühlt werden. "Ich würde den Fisch immer erst auflegen, wenn die Gäste schon da sind", sagt der Koch. Zum Auflegen eignen sich besonders ganze Fische mit einem festen Fleisch.

Die Garzeit steigt mit der Dicke des Fisches

Die Garzeit richtet sich grundsätzlich nach der Dicke des Fisches oder Filets: Ein Stück mit einem Zentimeter Dicke braucht etwa sechs bis acht Minuten, wie das Fisch-Informationszentrum mitteilt. Dabei handelt es sich um einen Verein gegründet von Unternehmen und Verbänden der deutschen Fischwirtschaft. Die Garzeit von Fisch steigt dann mit der Dicke: Zwei Zentimeter brauchen acht bis zehn Minuten, ein Stück mit fünf bis sechs Zentimetern Dicke schon 15 bis 20 Minuten.

Auch die Haut eines Fisches braucht ein wachsames Auge: Sie ist so fein, dass sie leicht hängen bleibt. Wegschneiden sollte man sie nicht, denn die Haut schützt den Fisch vor dem Austrocknen. "Ich würde deshalb mit Stecken und Abwärme arbeiten", erklärt der Fischexperte Neidhart. "Eine Zange ist noch sicherer als ein Stöckle, aber nicht so romantisch." Große metallene Fischzangen eignen sich besonders für das Grillen von Teilstücken.

Beim Kauf auf Nachhaltigkeitssiegel achten

Auf Teilstücken von Fisch wie Lachs oder Thunfisch, wie sie im Supermarkt meist zu finden sind, prangen seit einigen Jahren vermehrt Siegel. Das Umweltbundesamt empfiehlt, beim Kauf von Fisch auf Siegel von MSC, Naturland, Bioland oder Bio zu achten. Das blaue MSC- oder das Naturland-Siegel sollen nachhaltig erwirtschafteten Wildfisch kennzeichnen. Das Biosiegel sowie die Siegel von Bioland und Naturland stehen laut Umweltbundesamt für nachhaltig erwirtschafteten Zuchtfisch.

Hubert Neidhart hält Siegel grundsätzlich für einen hilfreichen Fingerzeig für den Verbraucher. Eine Garantie für gute Produktion können sie laut Fischereimeister Böhler aber nicht bieten: "Es gibt viele negative Beispiele, dass auch nicht nachhaltige Fischereien ein Siegel haben." Böhler ist Mitglied im Fischereiverein Untersee und Rhein, sie seien mit der Untersee-Fischerei-Verordnung immer schon nachhaltig orientiert. Wer regional kauft, braucht laut Hubert Neidhart auch kein Siegel – das gebe es für Bodenseefisch nämlich nicht.

Im Video: Fisch richtig filetieren

Wie filetiert man einen Fisch richtig? Alexander Schäfer von der Fischhandlung Rudolf Meichle in Friedrichshafen zeigt es Ihnen im Video:

Video: Kerstin Mommsen

