von Karin Zöller

Es ist Probenabend beim Madrigalchor Alu Singen: Rund 80 Sängerinnen und Sänger bereiten sich unter Leitung von Hartmut Kasper auf das Konzert am Sonntag in der Herz-Jesu-Kirche in Singen vor. Auf dem Programm steht die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach. In der Probe wird deutlich, dass das bedeutende, vierstimmige Barockwerk den Chormitgliedern einiges abverlangt. Gleichzeitig ist erkennbar, dass die Aufführung gute Chancen hat, zu einem besonderen musikalischen und spirituellen Erlebnis zu werden.

"Es wird spannnend"

Es handelt sich um ein anspruchsvolles Projekt, bei dem es nicht nur gilt, umfangreiche Gesangsparts zu bewältigen. "Größte Herausforderung ist der ständige Wechsel", sagt Kasper. In Bachs Komposition wird die Geschichte vom Leiden und Tod Jesu Christi aus vielschichtigen Perspektiven erzählt, was sich in einer Vielfalt musikalischer Formen zeigt. Für den Chor bedeutet dies, gesanglich in verschiedene Rollen zu schlüpfen, was hohe Konzentration und viel Flexibilität erfordert. Der Chorleiter gibt sich zuversichtlich: "Es wird spannend, aber ich sehe keine Probleme", betont er.

Kasper verlangt viel, ohne jedoch Druck auszuüben. Er legt zwar Wert auf präzises Arbeiten, zeichnet sich jedoch durch Gelassenheit und Humor aus. In seiner ruhigen, bestimmten Art erklärt er ganz genau, was an welcher Stelle zu beachten ist. Seine Bemerkungen zielen auch auf mögliche Erwartungen des Publikums ab: "Ich möchte den Text verstehen", sagt Kasper und fordert zu deutlicher Aussprache wie auch zum einheitlichen Aussingen jeder Silbe auf. Was den Ort der Veranstaltung betrifft, habe man nicht lange überlegen müssen, erklärt Hartmut Kasper. "Die Johannes-Passion muss in einer Kirche aufgeführt werden", betont er. Die Entscheidung für die Herz-Jesu-Kirche sei ebenfalls ganz klar gewesen. Nicht nur, weil es die Stammkirche des Chors sei, sondern wegen des tollen Klangs. "Wir lieben diesen Raum", sagt Kasper.

Der Altar wird überbaut

Im Gegensatz zu früheren Konzerten dürfe der Altar – wegen drohender Gefahr von Schäden – nicht mehr verschoben werden, weiß Peter Klipfel. Da es für die Aufstellung des 80-köpfigen Chors Platz brauche, werde der Altar kurzerhand überbaut, sagt der Vorsitzende des Madrigalchors. Dies geschehe mit einem Podest nach eigener, spezieller Konstruktion, was schon erfolgreich eingesetzt worden sei.

Bei der musikalischen Begleitung setzt Kasper auf die bewährte, professionelle Zusammenarbeit mit dem Barockorchester L’arpa festante – diesmal in Besetzung mit 16 Musikern, die teils historische Instrumente wie die Laute erklingen lassen. Des Weiteren erhält der Chor Unterstützung durch sechs namhafte Solisten. Für die Einführung in das Werk hatte Hartmut Kasper eine besondere Idee, da Bachs Johannes-Passion in diesem Jahr Schwerpunktthema im Abitur sei. Kasper, der Lehrer am Friedrich-Wöhler-Gymnasium ist, regte an, den Vortrag von Schülern halten zu lassen, die nach den Osterferien im Fach Musik eine schriftliche Abiturprüfung ablegen werden. Auf diese Weise soll Besuchern ein interessanter Vortrag geboten und Schülern Gelegenheit gegeben werden, erlerntes Wissen praktisch anzuwenden und für die bevorstehende Prüfung zu verinnerlichen.