Zwei junge Männer klingeln an der Türe eines Rentnerpaares. Sie geben sich als falsche Polzisten aus. Die Gauner wollen die Münzen im Wert von 125.000 Euro auf ihre Echtheit überprüfen. Ein fieser Trick! Aber Polizisten in Zivil haben die Betrüger schon genau im Visier und warten nur noch auf die Übergabe

„Endlich ist es mal gut gegangen“, sagt Sandra Kratzer, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz. Während in den Gassen am Schmotzigen Dunschtig die Fasnacht tobt, geben sich ein 22- und 25-Jähriger in Radolfzell als Polizisten