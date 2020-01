„Wir brauchen mehr Kretschmer, weniger Kretschmann“, dieser Meinung ist Levin Eisenmann. Der Meinung des Kreisvorsitzenden der Jungen Union scheinen einige Menschen im Konstanzer Konzil zu folgen. Denn ein Lachen raunt durch den Festsaal, als Eisenmann den Festredner auf dem Neujahrsempfang des Kreisverbandes und des Konstanzer Stadtverbandes der CDU ankündigt. Es ist Michael Kretschmer – seines Zeichen Ministerpräsident von Sachsen und Landesvorsitzender der CDU Sachsen.

Populisten wollen Geschichte umschreiben

Kretschmer ist ein Mensch der klaren Worte. Er spricht viele Themen an, die bei seinen Zuhörern viel Anklang finden. Er erwähnt den aufkeimenden Populismus in der Gesellschaft. „2019 haben wir 30 Jahre friedliche Revolution gefeiert.

Aber linke und rechte Populisten versuchen, die Geschichte etwas umzuschreiben“, sagt Kretschmer. Die Wende, so sagt der Politiker, sei gekommen, weil die Ostdeutschen „die Nase voll vom Sozialismus“ hatten. „Wir müssen denen gegenübertreten, die uns sagen wollen, wir waren die Verlierer. Wir wollten den Rechtsstaat. Dafür haben wir gekämpft“, erzählt der Ministerpräsident. Die deutsche Einheit – das ist für Kretschmer die größte patriotische Leistung. „Seien Sie stolz darauf“, appelliert er an seine Zuhörer.

Warum es verstärkte Bewegungen hin zu „Protestparteien“ gerade in Ostdeutschland gibt, darauf glaubt Kretschmer eine Antwort zu kennen. „Meine ganz zentrale Meinung: Die 1990er-Jahren waren dunkle Jahre. Die Zeit war geprägt von unsanierten Häusern, Kohleheizung, unglaublicher Arbeitslosigkeit, zu wenig Lehrstellen, Rechtsextremismus und viele sind weggezogen“, fasst er die Jahre zusammen.

Protestparteien nehmen die Zuversicht

Trotzdem habe es stabile Wahlergebnisse gegeben, die nicht ins rechte oder linke Lager ausgerissen seien. Denn: „Die Menschen hatten immer noch Hoffnung, dass was passiert“, erläutert er. Aber populistische Parteien hätten ihre Chance gewittert und den Bürgern die Zuversicht „zu erfolgreich nehmen können. Sie sprechen von Verlierern der Gesellschaft. Ich möchte damit Schluss machen. Ich halte es für schädlich und falsch“, sagt Kretschmer.

Klimawandel klappt nur mit marktwirtschaftlichen Prinzipien

Schädlich für die Menschheit ist auch der CO 2 -Ausstoß. Hier müsse jeder einen Beitrag leisten, um den Ausstoß zu reduzieren. Man müsse denen entgegen treten, die das Gegenteil erzielen wollten. „Deutschland ist ein unglaublich starkes Land. Wir werden auch beim Thema Energiewende und Klimaschutz erfolgreich sein. Wichtig ist, dass man auch marktwirtschaftliche Prinzipien setzt und das wir die Dinge auf europäischer Ebene klären“, sagt Kretschmer. Denn Klima sei ein globales Thema, deswegen bräuchte man auch globale Lösungen.

Aber: „Man darf nicht dem Mainstream folgen. Die CDU braucht hier einen klareren Standpunkt.“ Er findet, dass der Ausbau von erneuerbaren Energien schneller laufen müsse. Vor einer Woche erst sagte der Christdemokrat noch, dass es denkbar wäre, dass Deutschland wieder in die Atomenergie einsteigen könnte. Doch diese Worte hat er wohlweislich nicht in der Stadt gewählt, die als erste deutsche Stadt den Klimanotstand ausgerufen hat.

Kretschmer und der Atomausstieg Zur Person Michael Kretschmer, CDU, 44 Jahre, ist seit Dezember 2017 Ministerpräsident des Freistaates Sachsen und Vorsitzender der Landes-CDU. Seit 2019 gehört er als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Görlitz 2 dem Sächsischen Landtag an. Kretschmer erwarb auf dem zweiten Bildungsweg die Fachhochschulreife und studierte dann Wirtschaftsingenieurswesen, welches er mit einem Diplom abschloss. Der 44-Jährige ist mit einer Journalistin liiert. Sie leben gemeinsam in einer Patchworkfamilie mit vier Kindern. Atomausstieg In einem Interview hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer gesagt, dass er den Wiedereinstieg Deutschlands in die Atomkraft für denkbar halte. Der CDU-Politiker sagte: „Ob das nötig ist, wird davon abhängen, ob die Energiewende klappt, ob die Kosten im Rahmen bleiben und die Versorgungssicherheit gewährleistet ist.“ Weiter erklärt er, dass Kernforschung weiter betrieben und gefördert werde müsse. „Wir müssen technologieoffen bleiben. Das heißt nicht, dass wir gleich neue Kraftwerke bauen. Aber wir müssen die Kompetenz dafür behalten“, sagt er.

Eine Art Bestätigung erhält der Ministerpräsident durch Uli Burchardt, Oberbürgermeister von Konstanz, der nach Kretschmer das Wort erhält. Er findet: „Man darf den Klimaschutz nicht allein den Grünen überlassen.“ Er sieht die Aufgabe der Partei darin, die Menschen und die Wirtschaft in der Mitte bei dem Thema mitzunehmen.

Die CDU braucht wieder ein stärkeres Profil

Aber wie kann man die Mitte der Gesellschaft erreichen? Darauf kennt Kretschmer die Antwort: „Wir als CDU brauchen eine thematische Aufstellung, um uns zu stärken. Wir müssen Verantwortung übernehmen und Vertrauen stärken, ohne in Populismus zu verfallen.“ Dazu brauche es Mut und einen klareren Standpunkt. Aber es sei Unfug, wenn behauptet würde, die Christdemokraten seien nach links gerückt. „Auch Helmut Kohl und Franz Josef Strauß würden heute nicht mehr die gleichen Reden halten, wie 1988/89“, sagt Sachsens Ministerpräsident.

Politiker müssten mit der Zeit gehen. Das sei völlig normal. Wichtig sei nur, dass das Koordinatensystem stimmen würde. „Das heißt für uns: soziale Marktwirtschaft, Freiheit und nicht der regulierte Staat“, erklärt Kretschmer. Die CDU brauche im Bundesrat eine einstimmige Mehrheit, um die Dinge zu gestalten. „Es muss uns gelingen, die Sachen wieder einfacher und schneller zu machen.“