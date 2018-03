Konstanz Asyl: Viele Fehlbeleger in Unterkünften

Der Landkreis Konstanz will nach und nach einige Gemeinschaftsunterkünfte für die Erstunterbringung von Flüchtlingen schließen und die Quartiere den Kommunen anbieten. Das wäre ein Kopplungsgeschäft. Denn den Städten und Gemeinden fehlen Wohnungen für die Anschlussunterbringung von Migranten.

Das Konstanzer Landratsamt betreibt derzeit 30 Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge. Doch das Angebot passt nicht mehr. Der Anzug ist ein wenig zu groß, so könnte man sagen. Einerseits sank zuletzt die Zahl der neu zugewiesenen Asylbewerber deutlich. Andererseits wohnen in den Quartieren Menschen, die längst anderweitig hätten eine Wohnung beziehen dürfen. Zwar liegt die Auslastungsquote der Gemeinschaftsunterkünfte für die Erstunterbringung nach Angaben der Kreisverwaltung noch bei knapp 87 Prozent. Doch mehr als 50 Prozent der 1763 Bewohner (Stand Ende Februar) werden als Fehlbeleger geführt. Sie sind bereits länger als zwei Jahre am Ort oder ihrem Antrag auf Asyl ist stattgegeben worden. Unter diesen Voraussetzungen endet der Auftrag der Erstunterbringung des Landkreises und die Städte und Gemeinden müssen für die Anschlussunterbringung sorgen. Doch es fehlt in den Kommunen an Wohnraum. Deshalb leben derzeit 1013 Auszugsberechtigte weiter in einer Gemeinschaftsunterkunft.

In der jüngsten Kreistagssitzung machte Landrat Hämmerle mit vorhandenen Sachzwängen und weiteren Plänen bekannt. Zu den Sachzwängen zählt, dass das Land Baden-Württemberg die Kostenerstattung für den Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte nur dann noch weiter vollständig übernehmen will, wenn mindestens 70 Prozent der Bewohner auch tatsächlich in die Erstunterbringung gehören. Da zugleich viele Kommunen händeringend nach Unterkünften für die Anschlussunterbringung von Migranten suchen, will das Landratsamt den Städten und Gemeinden nicht mehr benötigte Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises zur Übernahme für die Anschlussunterbringung anbieten. "Wir müssen nur die Türschilder auswechseln", sagte der Landrat vor dem Kreistag. Hämmerle verwies ausdrücklich auf die Verpflichtung für den Landkreis, Plätze in den Gemeinschaftseinrichtungen abzubauen. In einem ersten Schritt sollen die beiden Notunterkünfte ins Angebot für die Kommunen kommen. Das Quartier in Dettingen, das früher einmal eine Tennishalle war, ist bereits endgültig geschlossen worden. Laut Hämmerle soll die Immobilie, die dem Landkreis gehört und die zuletzt noch über 130 Wohnplätze verfügte, zum Verkauf angeboten werden. Als nächste Einrichtung will das Amt für Migration und Integration die Notunterkunft in Radolfzell (Herrenlandstraße, maximal 186 Plätze) schließen.

Verkleinern will der Landkreis seine Kapazitäten in der Erstaufnahme in den nächsten beiden Jahren zum Beispiel in Konstanz in der Byk-Gulden-Straße. Dort soll eine Leichtbauhalle abgebaut werden (50 Plätze). In Stockach sollen an zwei Standorten Gemeinschaftsunterkünfte geschlossen werden: in Zizenhausen (acht Plätze) und in der Oberstadt (188 Plätze). Gleiches gilt für Gemeinschaftsunterkünfte in Rielasingen-Worblingen (Rosenegg, 31 Plätze), Engen (Welschingen, elf Plätze) und in Singen (Fittingstraße, 40 Plätze).

An welchen Standorten bisherige Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge den Kommunen zur Nutzung angeboten werden, ist derzeit noch offen. Das Amt für Migration und Integration will nach Angaben der stellvertretenden Leiterin Monika Brumm in den nächsten Monaten ein Konzept abstimmen. "Wir müssen vermutlich viel mehr in den Kommunen für die Anschlussunterkünfte tun", zeigte sich Kreisrat Siegfried Lehman (Grüne) überzeugt.

Zahlen und Fakten

Ende Januar 2018 waren nach Angaben des Landratsamts 4062 Asylbewerber im Landkreis Konstanz registriert. Derzeit leben 1763 Menschen in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises. Die Auslastungsquote der aktuell 29 genutzten Quartiere liegt bei knapp 87 Prozent. Zieht man die sogenannten Fehlbeleger ab, beträgt die Auslastungsquote nur knapp 40 Prozent. Über 1000 Bewohner könnten aus den Gemeinschaftsunterkünften ausziehen, wenn sie eine andere Wohnung fänden.