Kreis Konstanz Arbeitsmarkt: So viele unbesetzte Stellen wie noch nie

Die Arbeitslosigkeit am Bodensee geht weiter zurück, die Zahl der offenen Stellen steigt. Im Mai wurden der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg von Unternehmen über 9000 freie Stellen gemeldet.

Die gute Wirtschaftskonjunktur drängt die Arbeitslosigkeit weiter zurück. Das zeigt die Bilanz der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg für den Mai. So sank die ohnehin niedrige Arbeitslosenquote am baden-württembergischen Bodensee in diesem Monat um 0,1 auf 2,6 Prozent. Das heißt: 367 Frauen und Männer konnten sich in den drei Landkreisen Konstanz, Ravensburg und Bodenseekreis aus der Arbeitslosigkeit abmelden. Die Arbeitslosenzahl sank gegenüber dem Vormonat auf 11 449. Noch deutlicher zeigt sich der positive Trend, wenn man den Berichtszeitraum des Vorjahrs zum Vergleich heranzieht. Gegenüber Mai 2017 ging die Arbeitslosenzahl um 1157 Betroffene zurück.

2500 freie Lehrstellen

Bei aller Freude über die Entwicklung dürfte sich die Agentur für Arbeit derzeit intensiv mit einer anderen Erkenntnis beschäftigen. Denn die Zahl der von Unternehmen gemeldeten unbesetzten Stellen hat mit 9005 Jobs einen neuen Höchststand erreicht. In der Monatsbilanz der Arbeitsagentur stellt Geschäftsführerin Jutta Driesch fest: "Über 9000 unbesetzte Arbeitsstellen hat es in unserem Agenturbezirk noch nie gegeben. Gesucht werden Arbeitskräfte in allen Branchen und mit allen Qualifikationen, am dringendsten jedoch gut ausgebildete Fachkräfte." Nach Einschätzung der Agentur-Chefin haben sich die Einstellungschancen für Langzeitarbeitslose, Menschen mit Behinderung, Wiedereinsteiger in den Beruf und Geflüchtete deutlich verbessert. Im Agenturbezirk sind neben den rund 9000 unbesetzten Arbeitsstellen fast 2500 freie Lehrstellen gemeldet.

Bodenseekreis liegt vorne

In welchen Berufsfeldern die unbesetzten Stellen zur Verfügung stehen? Allein in den Bereichen Produktion, Fertigung und Rohstoffgewinnung sind knapp 3700 Stellen unbesetzt. Handel, Vertrieb, Tourismus und kaufmännische Dienstleistungen haben 1443 Stellen im Angebot. Und im Sektor Gesundheit und Erziehung sind es mehr als 1100. Was die Arbeitslosenquote angeht, weist der Bodenseekreis mit 2,3 Prozent den niedrigsten Wert aus, gefolgt von den Kreisen Ravensburg (2,4) und Konstanz (3 Prozent).