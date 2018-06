Für Ahmed Musa ist ein Weg zu Ende gegangen. Doch ist er wirklich angekommen? Wenn man ihn reden und seine Geschichte erzählen hört, drängen sich zumindest Zweifel auf. Seine Zusammenfassung dessen, was er in den zurückliegenden Jahren und Monaten erlebt hat, klingt erschütternd: „Vor dem Krieg waren wir eine normale Familie. Jetzt ist meine Mutter tot, mein Vater krank, mein Bruder und ich sind hier und seine Frau und Tochter leben in Istanbul.“ Der 28-Jährige ist aus Syrien geflohen, einem Land, in dem seit fünf Jahren ein Bürgerkrieg tobt. Musa stammt aus der Klein stadt Afrin im nordwestlichen Syrien, nahe der türkischen Grenze. Zuletzt habe er mit seinem Bruder in Aleppo gelebt und dort in einem Schuhgeschäft gearbeitet, erzählt er in einem Gespräch, das von Zahide Sarikas übersetzt wird. Sarikas ist als Mitgründerin des Vereins Save Me in der Konstanzer Flüchtlingshilfe aktiv und kurdischer Abstammung, beide unterhalten sich auf Kurdisch.

Finanziell sei es der Familie gut gegangen, erzählt Musa, sie hätten normal gelebt – bis der Islamische Staat (IS) die Macht in Aleppo übernommen habe. Musa brachte sich zunächst bei seinen Eltern in Afrin in Sicherheit, bis der IS auch dorthin kam. Seine zuckerkranke Mutter sei gestorben, weil es nach Ausbruch des Krieges an allem gefehlt habe. Musa: „Das ist eine Wunde, die immer blutet.“ Für ihn ist aber noch etwas schwierig: Er ist nicht nur Kurde, sondern auch Alawit. Damit gehört er zur selben religiösen Gruppe, der auch Diktator Baschar al-Assad angehört, und zuvor schon dessen Vater Hafez.

Dass die Familie dadurch geschützt war, ist damit aber nicht gesagt. Denn schon 1962 seien Kurden auf syrischem Gebiet für staatenlos erklärt worden, sagt Sarikas. Trotzdem konnte Familie Musa ein einigermaßen normales Leben führen. Nach Ausbruch des Bürgerkriegs gerieten die Alawiten ins Visier des Islamischen Staats – weil sie zur selben religiösen Gruppe wie die Familie Assad gehören. Ahmed Musa konnte sich seines Lebens nicht mehr sicher sein .

Seine Geschichte ähnelt denen von so vielen Menschen, die aus Syrien nach Mitteleuropa geflüchtet sind. Mit seinem Bruder geht er im Sommer 2015 in die Türkei, wo er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Für Wohnung und Lebensunterhalt zu sorgen, ist ein Problem, sodass sich die beiden Brüder entschließen, über Griechenland in die EU zu flüchten. Von Bodrum an der türkischen Südwestküste brechen sie auf. In einem Schlauchboot bringen zwei Schlepper sie nach Griechenland – Abfahrt um 2 Uhr früh. Um 4 Uhr dann die Ankunft – nach einer gefährlichen Überfahrt, die sich tief ins Gedächtnis gebrannt hat: „Er hat Uhrzeiten und andere Details nicht vergessen“, übersetzt Sarikas. In Griechenland sei die Gruppe von der Polizei aufgegriffen worden und habe eine Frist von 72 Stunden bekommen, um das Land zu verlassen.

Musa und sein Bruder entscheiden sich, über die Balkanroute weiterzureisen. Zu Fuß gehen sie zur mazedonischen Grenze – nachts, weil es im August zu heiß ist, um tagsüber zu laufen. Durch Serbien gelangen sie nach Ungarn, wo sie sich wieder einem Schlepper anvertrauen. Für 500 Euro pro Person bringt er sie mit einem Auto zum Passauer Bahnhof. An dieser Stelle kommt wieder die Polizei ins Spiel – diesmal die deutsche. Die Beamten schicken Ahmed Musa und seinen Bruder in die Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) nach Ellwangen, von wo er vier Wochen später nach Konstanz kommt. Das war vor fünfeinhalb Monaten. In Konstanz lebt Musa zuerst in der Gemeinschaftsunterkunft Atrium in der Luisenstraße beim Krankenhaus. Seit einigen Tagen hat er nun einen Platz in einer Wohngemeinschaft in Wollmatingen, vermittelt über die Initiative „83 – Konstanz integriert“, die sich zum Ziel gesetzt hat, pro 1000 Einwohner der Stadt ein Privatquartier für einen Flüchtling zu gewinnen. Musa ist inzwischen als Flüchtling anerkannt, die Voraussetzung für Hilfe durch die Initiative.

Zu Schleppern hat Musa seine eigene Meinung. Nach der offiziellen Lesart der westlichen Politik sind sie Kriminelle. Für Ahmed Musa waren seine Schlepper die Rettung: „Man verkauft alles, um sich zu retten“, sagt er. Entsprechend sei ihm auch ziemlich egal gewesen, wohin sein Weg ihn führt. Zu Deutschland habe er allerdings familiäre Beziehungen, erzählt Musa. Verwandte von ihm leben seit über 40 Jahren in Dortmund und Bonn, haben deutsche Frauen geheiratet. Dadurch wusste Musa auch, dass nicht jeder in Mitteleuropa reich oder zumindest wohlhabend wird.

Allerdings hätten er und sein Bruder nicht wirklich gewusst, wo genau sie am Ende landen würden. Und er habe sich im Grunde genommen gar keine Vorstellungen von einem Leben in Deutschland gemacht, fügt Musa nachdenklich hinzu. Wirklich geschürt worden seien seine Erwartungen während der Flucht auch nicht: „Der eine oder andere Syrer in der Türkei sagte, dass es in Europa leichter sei, Geld zu verdienen“, erinnert er sich. Von anstrengungslosem Wohlstand ist im Gespräch mit ihm nie die Rede.

Nun ist er am Bodensee angekommen und damit immerhin etwas näher an seinen Verwandten in Nordrhein-Westfalen. Und hier erlebt er, wie leidenschaftlich darüber gestritten wird, ob das Land weitere Flüchtlinge aufnehmen kann und wo sie leben sollten, beispielsweise bei einer Diskussionsveranstaltung des SÜDKURIER über die Unterbringung von Flüchtlingen beim Konstanzer Naherholungsgebiet Hörnle – eine Diskussion, die Musa befremdet: „Wir sind aus einem Krieg geflohen, nicht aus einem Leben in Luxus oder sonst irgendwie leichtfertig“, sagt er. Er würde gerne arbeiten und sich selbst versorgen, statt vom Gemeinwesen abhängig zu sein. Doch das scheitere oft an der Sprache. Die lerne er jetzt, sagt Ahmed Musa und hofft, bald so weit zu sein, dass er einer Arbeit nachgehen kann.

Dass es auch in Deutschland Menschen gibt, die gegen Flüchtlinge sind, dass er im Bus seltsam angeschaut wird oder ihn bei der Diskussion zur möglichen Flüchtlingsunterkunft am Hörnle hasserfüllte Blicke treffen, stimmt ihn zwar traurig. Ahmed Musa sagt trotzdem, dass das nicht automatisch schlechte Menschen seien. Er ist dankbar dafür, die Flucht überlebt zu haben und hier zu sein. Und er sagt, dass auch reiche arabische Länder wie Saudi-Arabien die syrischen Kriegsflüchtlinge nicht aufgenommen haben. Doch an Musas Geschichte zeigt sich auch die Tragik von Menschen, die nirgendwo richtig dazugehören: „In Syrien bin ich vor den Islamisten geflüchtet, hier werde ich mit den Islamisten in einen Topf geworfen.“ Ein Weg ist für Musa zwar zu Ende gegangen. Wirklich angekommen ist er aber noch nicht.

Hintergrund: Über Alawiten und Flüchtlinge im Landkreis

Alawiten: Sie sind eine kleine religiöse Gruppe, die sich im späten neunten Jahrhundert auf dem Gebiet des heutigen Irak gebildet hat. Sie leben hauptsächlich an der syrischen Mittelmeerküste. Im heutigen Syrien, das 1946 unabhängig geworden war, war die Minderheit zunächst marginalisiert. Erst 1963 änderte sich das, als die Baath-Partei die Macht übernahm, in der diese Gruppe eine größere Rolle spielte. 1971 wurde der Alawit Hafiz al-Assad Staatspräsident. Im seit 2011 andauernden Bürgerkrieg in Syrien werden Alawiten immer wieder zum Ziel von Angriffen islamistischer Aufständischer.



Flüchtlinge im Landkreis Konstanz: Nach aktuellen Zahlen des Landratsamtes lebten am Stichtag Freitag, 4. März, 3125 Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften des Kreises. Syrer stellten mit 1295 Personen die größte Nationalität. Bei etwa der Hälfte der Menschen ist der Statistik zufolge die Religionszugehörigkeit ungeklärt (1533 Personen). Die größte Gruppe mit klarer Zugehörigkeit sind demnach Muslime (825 Personen).

