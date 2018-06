Minne Bley (53) ist studierte Slawistin und hat in der tschechischen Hauptstadt Prag als Zeitungsredakteurin gearbeitet. Mit ihrem Mann, einem evangelischen Pfarrer, lebt sie seit 2012 im Hegau, wo sie im evangelischen Kirchenbezirk Konstanz Öffentlichkeitsarbeit macht. Die getaufte Katholikin konvertierte zum ProtestantismusFrau Bley, die beiden Amtskirchen verlieren seit Jahren Mitglieder, während Freikirchen und andere Glaubensgemeinschaften einen starken Zulauf haben. Woran liegt das?

Die Freikirchen haben oft eine andere Glaubenspraxis. Darin wird die Welt meist nicht in ihrer Komplexität einbezogen, sondern man hält sich lieber an sehr einfache Leitsätze. Diese Glaubensgemeinschaften appellieren stärker an das Gefühl und erheben keinen intellektuellen Anspruch.

Wie muss man sich das konkret vorstellen? Vielleicht können Sie das an einem Beispiel erklären?

Beispielsweise ist der Satz „Jesus liebt Dich“ oft Ersatz für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Glauben. Ganz wichtig ist auch die persönliche Beziehung zu Gott. Es wird viel in Gemeinschaft und für meinen Geschmack etwas flach gebetet, wie zum Beispiel: „Lieber Gott, ich danke Dir für den Schnee.“ Mir persönlich fehlt da manchmal der Tiefgang.

Was ist falsch daran?

Ich weiß nicht, ob da Kategorien von falsch und richtig greifen. Unsere Welt ist nicht so einfach, sondern von vielen Widersprüchen durchsetzt, mit denen sich die Kirche auch auseinander setzen sollte. Das kann man nicht einfach ausblenden. Die evangelische Landeskirche setzt sich stark damit auseinander und übernimmt auch soziale Verantwortung für sozial Schwächere.

Und trotzdem kehren Ihnen die Gläubigen den Rücken.

Ganz so dramatisch sehe ich das nicht. Wir leiden nicht in erster Linie unter den Kirchenaustritten, sondern darunter, dass zu wenige junge Gemeindemitglieder nachkommen.

Woran liegt das?

Viele Pfarrer leisten sehr gute Arbeit, aber wir haben immer noch zu wenig Angebote für die junge Generation. Da sind die Freikirchen oft besser, weil sie einfache Botschaften sehr plakativ und emotional vermitteln und die ganze Familie ansprechen. Da gibt es Gottesdienste mit ausschließlich eingängigen, modernen Liedern, Freizeitveranstaltungen, Events. So wie zum Beispiel auf dem Gottmadinger Herbst- oder Frühjahrsmarkt, wo die Besucher als lebensgroße Kickerfiguren agieren können. Ich meine, dass wir uns von der „Komm-Kirche“ zur „Geh-Kirche“ wandeln müssen. Dass wir also zu den Menschen gehen, um sie in ihrer Lebenssituation stärken zu können.

Gibt es denn da schon Rezepte, um die Menschen zu binden?

In England gibt es die so genannten „fresh expressions“. Da gehen kleine Gruppen von Gläubigen zum Beispiel in soziale Brennpunkte oder Bürohäuser und entwickeln neue Gemeindeformen. Auch wir brauchen Erneuerung. Und so probieren wir hier auch Ähnliches aus, um Menschen in ihrem Alltag zu erreichen.

Sterben die klassischen christlichen Kirchen langsam aus?

Das denke ich nicht. Die christliche Kirche existiert seit über 2000 Jahren. Warum sollte unser Chef seine Kirche sterben lassen?

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein