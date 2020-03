19. März: Weniger Busse und Seehäsle-Züge

Nachdem die Schulen seit Dienstag geschlossen haben, gilt nun im Regionalbusverkehr ab Montag, 23. März, der Ferienfahrplan. Dies meldet das Landratsamt. Wegen der Grenzschließung zur Schweiz enden die Linien 200 und 403 bereits vor der Grenze. Büsingen wird nicht mehr angefahren. In Gailingen endet die Linie am Jugendwerk, es werden alle Haltestellen bis zum Jugendwerk bedient. In Öhningen wird über die Haltestellen Endorf, Linde und Staldenstraße gewendet.

Das Seehäsle muss wegen fehlenden Fahrzeugführern auf einen Stundentakt umstellen. Jedoch wird anders als zu Ferienzeiten weiterhin mit zwei aneinandergekoppelten Fahrzeugen gefahren.

18. März: Zahl der Erkrankten steigt auf 53

Laut Landratsamt wurden dem Kreisgesundheitsamt bis Mittwochabend acht weitere Coronabefunde gemeldet. Die Zahl der Erkrankten im Landkreis sei damit auf 53 gestiegen. Eine der Personen werde weiterhin stationär betreut, die anderen seien häuslich isoliert. Eine Person gilt nach Angaben des Landratsamts als genesen. Detaillierte Angaben macht das Landratsamt zum Schutz der Erkrankten nicht.

Einzelhandel in der Krise: Gemäß neuer Verordnung der Landesregierung müssen viele Einzelhandelsgeschäfte ab sofort geschlossen bleiben. Davon ausgenommen sind Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogeriemärkte, Banken, Geschäfte für Heimtierbedarf und Heimwerkermärkte. Auch Großhandelsmärkte sind von der Schließung nicht betroffen, und Handwerker und Dienstleister dürfen ihrer Arbeit weiter nachgehen.

17. März: 45 Fälle im Kreis Konstanz

Inzwischen gibt es im Landkreis 45 bestätigte Fälle von Corona-Infektionen. Behörden, Kliniken, Polizei und die Bürgermeister der Gemeinden im Landkreis haben sich über das weitere Vorgehen beim Umgang mit der Corona-Krise abgestimmt.

16. März: Vereinssport im Hegau steht still

Öffentliche Hallen und Sportstätten bleiben ebenso wie die Schulen zunächst bis 19. April geschlossen. Die Reaktionen der Vereine im Hegau und ihrer Mitglieder auf die Anordnung sind gemischt.

Und auch die Mainau befindet sich im Krisenmodus: Wie sich die Corona-Gefahr bisher auf den Betrieb der Blumeninsel ausgewirkt hat.

15. März: Unterwegs in Zeiten von Covid-19

Betreiber von Bussen, Bahnen und Schiffen setzen auf häufige Reinigung. In den Regiobussen werden keine Fahrkarten mehr verkauft, die Türen beim Fahrer bleiben geschlossen. Fahrgäste schützen sich durch Desinfektionsmittel, Handschuhe und Abstand. Und die Bahn will den Regionalverkehr offenbar schrittweise der sinkenden Nachfrage anpassen.

14. März: Was die Kliniken von Italien gelernt haben

Das Klinikum Konstanz legt bei der Vorbereitung auf die Behandlung Covid-19-Erkrankter besonders viel Wert auf die Optimierung der Sauerstoffversorgung. Diese habe nämlich in Italien oft zu Problemen bei der Versorgung der Patienten geführt.

12. März: Zehn bestätigte Coronavirus-Fälle

Das Landratsamt Konstanz meldet fünf weitere Corona-Fälle. Damit steigt die Zahl der bestätigten Infektionen auf zehn.

11. März: Fünf Fälle im Landkreis bestätigt

Bei den drei neuen Fällen handelt es sich um zwei Personen aus Konstanz und eine aus Gottmadingen. Laut Landratsamt haben sie sich während eines Aufenthalts in Südtirol und Tirol mit dem Virus angesteckt.

Krankenhäuser im Landkreis Konstanz richten inzwischen spezielle Coronavirus-Stationen ein.

10. März: Zweite Person positiv auf SARS-CoV-2 getestet

Das Landratsamt Konstanz meldet, dass sich ein Reiserückkehrer aus Tirol mit dem Erreger angesteckt hat. Die betroffene Person befindet sich in häuslicher Isolation.

6. März: Erster Coronavirus-Fall im Landkreis

Seit Freitagabend, 6. März, ist klar: Der Coronavirus hat nun auch den Landkreis Konstanz erreicht. Der Infizierte ist Lehrer an einer Singener Schule. Offenbar hat er sich im Urlaub in Südtirol angesteckt. Nach seiner Rückkehr hatte er grippeähnliche Symptome und meldete sich bei seinem Hausarzt. In der Schule war er nach seiner Rückkehr nicht.

Und auch der Kanton Thurgau meldet am 6. März einen ersten Coronavirus-Fall. Eine Ärztin aus dem Raum Kreuzlingen hat sich angesteckt.

4. März: Landrat warnt vor Panik

Im Landkreis Konstanz gibt es weiterhin keinen bestätigten Fall. Landrat Zeno Danner mahnt zur Besonnenheit. Es bestehe die Gefahr, „dass sich alle verrückt machen“.

1. März: Hamsterkäufe und leere Regale

Die Regale sind leergeräumt. In vielen Drogerie- und Supermärkten gibt es kaum noch Desinfektionsmittel, Mundschutz und Lebensmittelkonserven.

26. Februar: Warten auf den Ernstfall

Behörden, Krankenhäuser und Hochschulen im Kreis Konstanz sind in Alarmbereitschaft.